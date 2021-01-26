Seyahat acentalarının evden çalışma süresi 31 Mart'a kadar uzatıldı

Konu ile ilgili olarak TÜRSAB'dan yapılan açıklamada: "T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından Birliğimize iletilen yazıya istinaden; Tüketicilerin bilgilendirilmesine yönelik hususların uygulanmasına devam edilerek, seyahat acentalarımızın 31 Mart 2021 tarihine kadar faaliyetlerini iş yerlerini açmadan da yürütebilmeleri hakkındaki talebimiz uygun görülmüştür" denildi.