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Seyahat acenteleri rotalarını Kuzeydoğu'nun "saklı güzelliklerine" çevirmeye hazırlanıyor - Son Dakika

Seyahat acenteleri rotalarını Kuzeydoğu'nun "saklı güzelliklerine" çevirmeye hazırlanıyor

03.06.2021 11:10

Seyahat ve turizm acentelerinin yetkilileri, Kars ve Ardahan'ın doğal güzelliklerini tanıtmak için Kuzeydoğu Anadolu'nun "saklı cennetlerini" keşfediyor.

Seyahat ve turizm acentelerinin yetkilileri, Kars ve Ardahan'ın doğal güzelliklerini tanıtmak için Kuzeydoğu Anadolu'nun "saklı cennetlerini" keşfediyor.

Kışın buzla kaplı Çıldır Gölü, atlı kızak gezintileri ve Cıbıltepe ile Yalnızçam kayak merkezleriyle turistleri cezbeden bölge, yazın da at arabalı safari, atlı cirit heyecanı ve doğa turlarıyla çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlamaya hazırlanıyor.

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ve KuzeyDoğa Derneği iş birliğiyle Kars ve Ardahan'daki ekoturizm potansiyelinin canlandırılması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda bölgeye yönlendirilen 13 seyahat ve turizm acentesi, bölgenin güzelliklerinin tanıtılması için başlatılan proje kapsamında yetkililerini kente gönderdi.

Keşif sonrası yeni rota çalışmaları yürütülecek

Bölgedeki Bilbilan Yaylası, Aygır Gölü, Keklik Vadisi, Selim ilçesine bağlı Koşapınar köyündeki taş evler, Kuyucuk Gölü, Çıldır Gölü, Boğatepe'ye doğa ve kültür gezisi yapan grup, at arabasıyla da safari yaptıktan sonra yörede sıkça oynanan atlı cirit gösterisini izledi.

Gezi sonrası acente yetkililerinin hazırlayacağı raporlarla bölgede ekoturizmin canlandırılması için yeni rota çalışmaları yürütülecek.

SERKA Turizm ve Çevre Birimi Başkanı Çağrı Birol Esatoğlu, AA muhabirine, il dışında faaliyet gösteren 13 turizm seyahat acentesi yetkilisini Kars ve Ardahan'da ağırladıklarını söyledi.

Bölgeyi tanıtmayı, kültür ve turizm değerlerini arttırmayı hedeflediklerini ifade eden Esatoğlu, şöyle konuştu:

"Acente yetkilileri burada ne tür faaliyetlerin yapılabileceğini, bunları en iyi kendileri deneyimleyip, müşterilerine aktaracak. Biz de bu amaçla bölgemizdeki turizm destinasyonlarını birbiriyle bağlantılı bir şekilde tur paketi halinde satmaları için kendilerini buraya davet ettik. Kendileri burada destinasyonlarımızda yapılabilecek özellikle de ekoturizm anlamında yapılabilecek şeyleri deneyimleyecekler ve bunları müşterilerine aktararak bölgemize gelmelerini sağlayacaklar."

"Köylere de gelir kazandırmış olacağız"

KuzeyDoğa Derneği Kurumsal Kapasite Geliştirme Koordinatörü Neslihan Güven ise ekoturizmin gelişmesini amaçladıklarını ve bu amaçla turizmcileri bölgeye davet ettiklerini anlattı.

Kars ve Ardahan bölgesindeki güzellikleri yeni rotalarla tanıttıklarını vurgulayan Güven, "Bölgemizdeki yürüyüş alanlarını ve doğal güzellikleri yeni rotaları rehberlere tanıtıyoruz. Programda köyler de var. Bu şekilde köylerimize de gelir kazandırmış oluyoruz. Burada turizmciler, yeni rota ve konaklama alanlarını, köylerdeki yemeği deneyimleyerek tur programları hazırlayacak. Amacımız, buraya doğasever turistleri getirerek, bölgede doğa turizmini canlandırmak." diye konuştu.

Seyahat ve turizm acentesi yetkilisi Barış Lakerta da yeni yerler keşfetmek için bölgede bulunduklarını dile getirdi.

Bölge turizminin gelişmesi açısından gereken çalışmaları yapacaklarını aktaran Lakerta, "Bizlere yeni yerler tanıtıldı, yeni konaklama yerleri gördük ve keşfettik. Yerel insanlarla daha fazla bağımız oldu. Buralarla ilgili yakın zamanda değerlendirme raporu yazıp bölge turizminin gelişmesi açısından destek vermeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Seyahat acenteleri rotalarını Kuzeydoğu'nun saklı güzelliklerine çevirmeye hazırlanıyor
Seyahat acenteleri rotalarını Kuzeydoğu'nun saklı güzelliklerine çevirmeye hazırlanıyor
Seyahat acenteleri rotalarını Kuzeydoğu'nun saklı güzelliklerine çevirmeye hazırlanıyor
Seyahat acenteleri rotalarını Kuzeydoğu'nun saklı güzelliklerine çevirmeye hazırlanıyor

Çıldır Gölü, Ardahan, Turizm, Kars, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Seyahat acenteleri rotalarını Kuzeydoğu'nun 'saklı güzelliklerine' çevirmeye hazırlanıyor - Son Dakika


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