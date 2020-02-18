Seyahat acentelerine sıkı denetim - Son Dakika
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Seyahat acentelerine sıkı denetim

6 saat önce

Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve TÜRSAB Orta Karadeniz Bölge Temsil Kurulu, seyahat acenteciliği faaliyeti yürüten işletmelere yönelik denetimlerin arttırıldığını açıkladı.

Seyahat acentelerine sıkı denetim, System.String[]

Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve TÜRSAB Orta Karadeniz Bölge Temsil Kurulu, seyahat acenteciliği faaliyeti yürüten işletmelere yönelik denetimlerin arttırıldığını açıkladı.


1618 sayılı "Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu"na göre yurt içi ve yurt dışı tur ve transfer düzenlemek, gezi gibi etkinlikler için araç temin etmek ve bu türden organizasyonların düzenlemesini yapmak Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli seyahat acentelerine münhasır hizmetlerden. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve TÜRSAB Orta Karadeniz Bölge Temsil Kurulu tarafından, Samsun merkezi ve ilçelerdeki seyahat acenteciliği faaliyeti yürüten işletmelere yönelik denetimler arttırıldı.


Samsun Valiliği tarafından paylaşılan ve Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Şehir içi ve şehir dışından yapılan turların denetimlerinin yanı sıra özellikle Ladik ilçesi Akdağ mevkisinde denetimler sıklaştırılarak turlara katılan vatandaşların güvenliği ve hak kaybına uğramamaları, haksız rekabetin önüne geçilerek belgeli seyahat acentelerinin mağduriyetinin önlenmesi yönündeki çalışmalarımız titizlikle yürütülmektedir. Bu nedenle yapılacak ve düzenlenecek tüm tur ve gezi organizasyonlarının Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli acenteler aracılığı ile planlanması, gezi ve turlarda kullanılan araçların Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne uygun olarak planlanması önem arz etmektedir." - SAMSUN

Karadeniz, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:30 Kaynak: İHA
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