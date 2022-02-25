Seyahat acentesi temsilcileri Antalya'da buluştu - Son Dakika
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Seyahat acentesi temsilcileri Antalya'da buluştu

25.02.2022 21:54
Seyahat acentesi temsilcileri Antalya'da buluştu

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Akdeniz Bölge Temsil Kurulunca düzenlenen "Sağlık Turizmi" başlıklı toplantıda, Türkiye'de sektörün son durumu ve paydaşların sorunları masaya yatırıldı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Akdeniz Bölge Temsil Kurulunca düzenlenen "Sağlık Turizmi" başlıklı toplantıda, Türkiye'de sektörün son durumu ve paydaşların sorunları masaya yatırıldı.

TÜRSAB Akdeniz Bölge Temsil Kurulu (BTK) hizmet binasında gerçekleşen toplantıya, Akdeniz Bölge Temsil Kurulu üyelerinin yanı sıra akredite olmuş yetkili acente ve İl Sağlık Müdürlüğü temsilcileri katıldı.

TÜRSAB BTK Yönetim Kurulu Üyesi İlknur Fidan, yaptığı konuşmada, son yıllarda Türkiye'de sağlık turizminin büyük bir değer haline geldiğini söyledi.

Fidan, TÜRSAB temsilciliğinin kentte sürdürülen sağlık turizmine çok önem verdiğini belirterek, "Sağlık turizmi tüm dünyada önemli bir alandır. Bizler de bu sektörde faaliyet gösteren acentelerimiz ve tüm paydaşlarımızın sorunlarını çözmek adına sıkı çalışmalar yürütüyoruz. Yaklaşık 3 yıldır Antalya'nın sağlık turizminde bir marka haline gelmesinde etkili rol aldığımızı düşünüyorum. Sağlık turizminde acentelerin varlığı önemlidir. Çünkü acenteler olmadan sağlık kuruluşlarının bu pazarlamaları yapmaları çok zordur. Antalya'nın bu konuda her geçen gün gelişmesi, markalaşması ve en çok tercih edilen şehirlerden biri olması için çalışıyoruz." diye konuştu.

Sağlık turizminde güven ortamının büyük öneme sahip olduğunu ifade eden Fidan, sektörde akredite olmayan sağlık kuruluşları ve aracı kurumlar bulunduğuna dikkati çekti.

"Uzun vadede çözümlere ihtiyacımız var"

Bu kurumların sektörü olumsuz etkilediğini kaydeden Fidan, "Marka olma yolunda giden Türkiye'de kayıp yaşamamak adına bu konuda birlikte mücadele etmeliyiz. Bu konuda kısa vadede değil uzun vadede çözümlere ihtiyacımız var. Özellikle Antalya, sağlık turizminde çok büyük avantajlı ve potansiyeli olan bir şehirdir. Bu potansiyeli hep beraber büyütmemiz ve korumamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

TÜRSAB BTK Yönetim Kurulu Üyesi Rafi Rafioğlu ise Türk sağlık turizminde olumsuz algı yaratacak kişi ve kurumlara yönelik tedbirlerin sektör sürdürülebilirliğini sağlamak için önem arz ettiğini vurguladı.

Sektör içerisinde denetimlerin yoğunlaşması gerektiğini anlatan Rafioğlu, "Türkiye'nin sağlık turizminde marka değer olmasını istiyorsak, devletin tüm kurumları ile çok sıkı çalışmalıyız. Bu çalışmaları herkesin haklarını koruyarak yaparsak, ülkemizin uluslararası alanda markalaşmasını sağlayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Seyahat acentesi temsilcileri Antalya'da buluştu

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Sağlık turizmi, Antalya, Akdeniz, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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