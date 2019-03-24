Son Dakika Haberleri: Seyahat Acentesi Yetkilileri Kastamonu'yu Gezdi

Seyahat Acentesi Yetkilileri Kastamonu'yu Gezdi

53 dakika önce

Türkiye Seyahat Acentaları Birliğince (TÜRSAB) turizm acentaları için Kastamonu gezisi düzenlendi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliğince (TÜRSAB) turizm acentaları için Kastamonu gezisi düzenlendi.

TÜRSAB'ın iç turizm pazarını hareketlendirmek, yeni destinasyonlar açılmasını sağlamak ve kültür turizmine katkıda bulunmak amacıyla başlattığı keşif gezileri kapsamında kente gelen 165 turizm acentesi yetkilisi, Cumhuriyet Meydanı'nı gezdi, ardından Ticaret Odası Konferans Salonu'nda Kastamonu ile ilgili tanıtım sunumunu izledi.

TÜRSAB Adana Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Şirin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öncelikli hedeflerinin iç turizmi canlandırmak olduğunu söyledi.

Acentelerin hedef ve vizyonlarını da genişletmek istediklerini ifade eden Şirin, "Tüm Türkiye'deki destinasyon yaratmış bölgelerimizde çapraz turlarla birbirimize gidip gelme, acentelerimizle kaynaşma, destinasyonlar hakkında bilgi alma, yeni programlar yapma amacıyla düzenlenmiş bir gezi programı. Turlarımız devam edecek." dedi.

Kastamonu Turizm Eğitim ve Kültürünü Geliştirme Derneği Başkanı Zühtü Aslan da kente gelenlere gönüllü olarak hizmet verdiklerini belirtti.

Acenta yetkililerinin dün ve bugün Kastamonu'yu gezdiklerini dile getiren Aslan, "Kastamonu'da turizmin gelişebilmesi için seyahat acentelerinin kente tur göndermeleri gerekiyor. 165 seyahat acentesi sahibi Kastamonu'yu ziyaret etti. Biz Batı Karadeniz bölgesindeki illeri bir program kapsamında birleştirip turun uzun süre kentlerde kalmasını sağlayabilirsek bu bölge turizmden hak ettiği geliri elde edebilir. Turizm için bu bölgede her şey var ama tanıtım yetersiz." diye konuştu.

Grup, daha sonra Safranbolu'ya hareket etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 01:09 Kaynak: AA

Türkiye, Kastamonu, Güncel
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