Seyahat acentesi yetkililerinin Kütahya ziyareti ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Seyahat acentesi yetkililerinin Kütahya ziyareti ertelendi - Son Dakika

Seyahat acentesi yetkililerinin Kütahya ziyareti ertelendi

6 saat önce

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'ne (TÜRSAB) bağlı 20 seyahat acentesi yetkilisinin Kütahya ziyareti, Korona virüs tedbirleri çerçevesinde ileri bir tarihe ertelendi.

Seyahat acentesi yetkililerinin Kütahya ziyareti ertelendi, System.String[]

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'ne (TÜRSAB) bağlı 20 seyahat acentesi yetkilisinin Kütahya ziyareti, Korona virüs tedbirleri çerçevesinde ileri bir tarihe ertelendi.


Keşfedilmemiş turizm değerlerini görmek ve mevcut turizm potansiyelini tanımak, sonrasında yerli ve yabancı turistleri Kütahya'ya çekmek için yarın Zafer Kalkınma Ajansı'nın organize ettiği etkinlik çerçevesinde kente gelerek incelemelerde bulunacaktı.Ancak tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül virüs Covid-19 (Corona) nedeni ile bu çok önemli program iptal edildi.


Ziyaretin ileri bir tarihte gerçekleştirileceği belirtildi. - KÜTAHYA

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 12:47 Kaynak: İHA
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