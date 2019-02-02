Seyahat de Teknolojiye Uyak Uydurdu
1 saat önce
Seyahat endüstrisi de teknolojiye uyak uydurarak hızla gelişiyor.
Seyahat endüstrisi de teknolojiye uyak uydurarak hızla gelişiyor.
Küresel seyahat endüstrisi için ileri teknoloji çözümleri sunan ve 190'dan fazla ülkede 16 bin üzeri çalışanla faaliyet gösteren Amadeus Türkiye
Ülke Müdürü Mahir Yanık, müşteri ihtiyaçlarının farklılaştığını ve bu noktada kişiselleştirmenin büyük bir önem kazandığını ifade etti. Kişiselleştirme, farklı deneyimler sunma, devamlı bağlantı halinde olma, müşteri ihtiyaçlarına yanıt veren çözümler sağlama ve her yerde her tür cihazdan anında yanıt alma gibi konuların turizm sektöründe belirleyici hale gelmeye başladığını anlatan Yanık, bu dönüşümün merkezinde de gezginlerin yer aldığını kaydetti. Müşterilerini ve onların değişen ihtiyaçlarını karşılamayı odak noktasına koyarak oluşturdukları bu ortamı Live Travel Space olarak adlandırdıklarını kaydeden Yanık, "Biz sektörde yaşanan dönüşüme Live Travel Space ile katılıyoruz. Bu sayede müşterileri daha iyi anlayıp hizmet edebiliyoruz" dedi.
Turizm sektöründeki tüm oyuncuların Live Travel Space ile seyahat edenlerin isteklerini karşılamak ve herhangi bir anda geniş bir seçenek yelpazesi sunmak için bağlantı kurup işbirliği yapabileceğinin altını çizen Yanık, bu sayede her gezgin için daha fazla değer oluşturabileceklerini ifade etti. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:08 Kaynak: İHA
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