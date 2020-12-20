Seyahat etmeyi seven genç girişimcinin kurduğu platform binlerce kişiye ulaştı - Son Dakika

Seyahat etmeyi seven genç girişimcinin kurduğu platform binlerce kişiye ulaştı

20.12.2020 15:31
Seyahat etmeyi seven genç girişimcinin kurduğu platform binlerce kişiye ulaştı, System.String[]

Seyahat etmeyi seven ve konaklama yerlerini ararken "Hangi otele gidilir?" sorusundan yola çıkan genç girişimci Alperen Burak Ulucan, kurduğu platform üzerinden binlerce kişinin dikkatini çekmeyi başardı.

Seyahat etmeyi seven ve konaklama yerlerini ararken "Hangi otele gidilir?" sorusundan yola çıkan genç girişimci Alperen Burak Ulucan, kurduğu platform üzerinden binlerce kişinin dikkatini çekmeyi başardı. Keşfedilmemiş seyahat rotalarından konaklama yerlerine, sanat ve kültüre dair takipçilerine birçok tavsiyede bulunarak otellerle iletişime geçen genç girişimci, bu sayede sektörde aranan isimlerden biri oldu.

Her genç gibi seyahat etmeyi seven Alperen Burak Ulucan, yeni yerleri keşfederken Türkiye'nin saklı cennetlerini herkesin kolayca bulmasını istedi. Konaklamada zaman zaman problemler yaşayan Ulucan, "Hangi otele gidilir?" sorusuna yanıt ararken kendisine sosyal medya üzerinden aynı isimle platform kurdu. Sayfasında keşfedilmemiş seyahat rotalarını, konaklama yerlerini, sanat ve kültüre dair çok çeşitli bilgiler veren genç girişimcinin bu çalışması biranda binlerce kişiye ulaştı. İnsanlara katkı sağlayacağını düşündüğü Instagram sayfası üzerinden biranda büyüyen ve herkese yardımcı olmayan çalışan Alperen Burak Ulucan, otellerle de temasa geçerek kurduğu platforma dahil etti.

"İnsanlar dolandırıcılarla karşılaşıyor ve problem yaşıyorlar"

Otellerle belirlenen kriterlere uygun anlaşmalar yaparak kişilere hizmet veren Ulucan, insanların tatil rezervasyonlarını yaparken dolandırıcılar nedeniyle problemler yaşadığına dikkat çekti. "Hangi otele gidilir?" sorusu üzerinden başlayan ve şu anda binlerce kişiye hizmet veren bir platform oluşturduklarını ifade eden Ulucan, "Sayfamız, keşfedilmemiş seyahat rotalarından konaklama yerlerine, sanat ve kültüre dair takipçilerine birçok tavsiyede bulunarak yılın en favori otellerini ve yerlerini öneriyor. İnsanlar son yıllarda tatil rezervasyonları yaptığında büyük bir problemle karşılaşıyorlar; bu problemin sebebi dolandırıcılar. Rezervasyon yaptıklarını zanneden vatandaşlar, dolandırıcıların tuzağına düşüyor. İnsanlar güvenilir bir otel platformu arıyorlar. Biz onlara en güvenilir ve en kaliteli otelleri sunuyoruz. Aynı zamanda keşfedilmemiş yerleri" şeklinde konuştu.

"Ülkemizin turizm sektörüne katkı sağlıyoruz"

Tatil yapmak, seyahate çıkmak isteyen her kişiye platform üzerinden fayda sağlamaya çalıştıklarını ifade eden Ulucan, şöyle devam etti:

"Yeri geliyor butik bir otel paylaşıyorken, yeri geliyor ultralüks bir oteli paylaşıyoruz. A kesim, B kesim ve C kesim denilen bir ayrımı ortadan kaldırıyoruz. Bizler insanların kolayca her türlü bütçeye, kalabilecekleri ideal otelleri gösteriyoruz. Türkiye genelinde yüzlerce otel ile anlaşmamız bulunuyor. Her marka ile anlaşmıyoruz. Bizim için kalite, hizmet, konfor çok önemli. Bu isteklerimizi karşılamayan oteller ile çalışmıyoruz. Örnek veriyorum; İzmir'e gitmek istiyorsunuz fakat otel konusunda kararsızsınız. Biz size sunulacak en kaliteli, konforlu otelleri listeliyoruz. Tabii ki isteğiniz ücret ile sunuyoruz. Aynı şekilde yurt dışına tatil için gitmek isteyen insanlara yine en iyi ve onlara en uygun otel seçeneklerini sunuyoruz. Hangi Otele Gidilir ismiyle kurduğumuz sayfamızın şu an 1 milyonun üzerinde takipçisi bulunuyor. Hiçbir şekilde müşterilerimizden komisyon almıyoruz. Sayfamız veya uygulamamız üzerinden gelen talepler ile direkt otel ile iletişim kurmasına yardımcı oluyoruz. Ülkesine döviz getiren girişimci en iyi girişimcidir. Ülkemizin turizm sektörüne katkı sağlıyoruz. Sadece yerli turistlere değil, global alanda milyonlarca kişiye ulaşıyor paylaştıklarımız." - İZMİR

Seyahat etmeyi seven genç girişimcinin kurduğu platform binlerce kişiye ulaştı
Seyahat etmeyi seven genç girişimcinin kurduğu platform binlerce kişiye ulaştı

Instagram, Türkiye, Medya, Otel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Seyahat etmeyi seven genç girişimcinin kurduğu platform binlerce kişiye ulaştı - Son Dakika


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