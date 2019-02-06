Son Dakika Haberleri: Seyahat için üç ayda 21,1 milyar lira harcandı

Seyahat için üç ayda 21,1 milyar lira harcandı

1 saat önce

Geçen yılın üçüncü çeyreğinde yurt içinde ikamet eden 24 milyon 999 bin kişi seyahate çıkarken, toplam seyahat harcamaları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,6 artarak 21 milyar 138 milyon 934 bin lira oldu.

Seyahat için üç ayda 21,1 milyar lira harcandı, System.String[]
Geçen yılın üçüncü çeyreğinde yurt içinde ikamet eden 24 milyon 999 bin kişi seyahate çıkarken, toplam seyahat harcamaları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,6 artarak 21 milyar 138 milyon 934 bin lira oldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:42 

Ekonomi
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