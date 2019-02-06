Seyahat için üç ayda 21,1 milyar lira harcandı
1 saat önce
Geçen yılın üçüncü çeyreğinde yurt içinde ikamet eden 24 milyon 999 bin kişi seyahate çıkarken, toplam seyahat harcamaları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,6 artarak 21 milyar 138 milyon 934 bin lira oldu.
Geçen yılın üçüncü çeyreğinde yurt içinde ikamet eden 24 milyon 999 bin kişi seyahate çıkarken, toplam seyahat harcamaları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,6 artarak 21 milyar 138 milyon 934 bin lira oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:42
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