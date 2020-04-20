Seyahat izin belgeli tırdan uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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Seyahat izin belgeli tırdan uyuşturucu çıktı

6 saat önce

Batman'a yükünü bırakıp Konya'ya döndüğü esnada Osmaniye'de narkotik polisinin uygulama noktasına takılan sürücü, seyahat izin belgesini göstererek geçmek istedi.

Seyahat izin belgeli tırdan uyuşturucu çıktı, System.String[]

Batman'a yükünü bırakıp Konya'ya döndüğü esnada Osmaniye'de narkotik polisinin uygulama noktasına takılan sürücü, seyahat izin belgesini göstererek geçmek istedi. Şahsın davranışlarından şüphelenen polis, narkotik köpeği "Poyraz" ile yaptığı aramalarda yaklaşık 4 kilogram esrar ele geçirdi.


Korona virüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından 31 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş ve çıkışların yasaklanması 15 gün daha uzatılmıştı. Yük taşımak için seyahat izin belgesi alan Latif Ş, Batman'a giderek yükünü teslim etti. Ardından Konya'ya dönmek için yola çıkan sürücü, Osmaniye'de polis uygulama noktasına takıldı. Sürücüyle bir süre sohbet eden polis, hareketlerinden şüphelendi.cBunun üzerine Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tır üzerinde detaylı bir arama başlattı. Hassas burunlu narkotik köpeği Poyraz ile arama yapan polis, sürücünün yatağının altına gizlenmiş siyah renkli poşette yaklaşık 4 kilogram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan Latif Ş., ifadesinin alınmasının ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan adliyeye sevk edildi. Operasyon anı ise polis kamerasına saniye saniye yansıdı. - OSMANİYE

Osmaniye, Narkotik, Batman, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 11:17 Kaynak: İHA

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