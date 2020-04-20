Seyahat izin belgeli tırdan uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Seyahat izin belgeli tırdan uyuşturucu çıktı

Osmaniye'de narkotik polisi seyahat izin belgesiyle geçmek isteyen şoförün tırında 4 kilogram esrar buldu

Şehirlerarası uyuşturucu ticareti yapan tır şoförü adliyeye sevk edildi

OSMANİYE - Batman'a yükünü bırakıp Konya'ya döndüğü esnada Osmaniye'de narkotik polisinin uygulama noktasına takılan sürücü, seyahat izin belgesini göstererek geçmek istedi. Şahsın davranışlarından şüphelenen polis, narkotik köpeği "Poyraz" ile yaptığı aramalarda yaklaşık 4 kilogram esrar ele geçirdi.

Korona virüs salgını tehditleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 31 Büyükşehir ve Zonguldak'a giriş ve çıkışların yasaklanması 15 gün daha uzatılmıştı. Bu kapsamda yük taşımak için seyahat izin belgesi alan Latif Ş, Batman'a giderek yükünü teslim etti. Ardından Konya'ya dönmek için yola çıkan sürücü, Osmaniye'de polis uygulama noktasına takıldı. Sürücüyle bir süre sohbet eden polis, hareketlerinden şüphelendi.

4 kilogram uyuşturucu bulundu

Bunun üzerine Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tır üzerinde detaylı bir arama başlattı. Hassas burunlu narkotik köpeği "Poyraz" ile arama yapan polis, sürücünün yatağının altına gizlenmiş siyah renkli poşetin içerisinde yaklaşık 4 kilogram esrar ele geçirdi. Operasyon anı ise polis kamerasına saniye saniye yansıdı.

Aramaların ardından gözaltına alınan sürücü Latif Ş. ifadesinin alınmasının ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan adliyeye sevk edildi.