Seyahat izin belgesi alma sırasında sosyal mesafeyi yok ettiler - Son Dakika

Seyahat izin belgesi alma sırasında sosyal mesafeyi yok ettiler

Eskişehir otogarında oluşturulan Seyahat İzin Kurulu'na başvuran kalabalık arasında maske kullanmayanlar bile var

ESKİŞEHİR - Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde oluşturulan Seyahat İzin Kurulu'na başvuran vatandaşların bazıları sosyal mesafe kuralına uymazken, kalabalık içinde maske bile takmayanların yer aldığı gözlendi.

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs (Covid 19) önlemleri kapsamında giriş ve çıkışları kontrollü olarak sürdürdüğü 31 ildeki uygulamayı uzatırken, bu iller arasında yer alan Eskişehir'de de her gün çok sayıda özel durumu bulunan vatandaşlar izin belgesi almak için başvuru yapıyor. İl dışına çıkmak isteyen vatandaşlar Şehirlerarası Otobüs Terminalinde oluşturulan kurula başvurarak izin alıyorlar. Ancak yetkililerin bütün uyarılarına rağmen uzun kuyruklar, kümeler oluşturan bazı vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı gözlemlendi. İnsanlar birbirine yakın mesafede beklerken, bazılarının maske bile takmadığı dikkate çekti.