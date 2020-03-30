"Seyahat İzin Belgesi" e-Devletten de alınabilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Seyahat İzin Belgesi' e-Devletten de alınabilecek - Son Dakika

"Seyahat İzin Belgesi" e-Devletten de alınabilecek

6 saat önce

Tüm hava ve karayolu toplu ulaşım araçlarında yolculuk için "Seyahat İzin Belgesi" şartıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, belgenin bundan böyle e-Devlet'ten de alınabileceğini duyurdu.

Tüm hava ve karayolu toplu ulaşım araçlarında yolculuk için "Seyahat İzin Belgesi" şartıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, belgenin bundan böyle e-Devlet'ten de alınabileceğini duyurdu. Diğer taraftan Antalya'da Havalimanı ve otogarda bulunan seyahat izin kurullarının da görevlerine devam edeceği bildirildi.


Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferlerinin valilik iznine bağlanması yönünde karar alındı. Bu kapsamda İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan ek kararda Antalya'da havayolu ile seyahat edecek yolcuların havalimanı mülki idare amirlerinin başkanlığında, THY, emniyet müdürlüğü ve havaalanı işletmesinin temsilcilerinden oluşan "Seyahat İzin Kurulları" tarafından düzenlenmiş Seyahat İzin Belgesi olmadan seyahat edemeyeceğine karar verilmişti.


Başvuruda yeni gelişme


Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Seyahat İzin Belgesi'nin bundan böyle e-Devlet'ten de alınabileceğini duyurdu. Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat edecek vatandaşlarımızın artık kaymakamlıklara gitmesine gerek kalmadı. Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet kapısında" denildi.


Doktor kararıyla sevk veya kamu hizmeti yürütenler


"Seyahat İzin Belgesi"nden faydalanabilecekler tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ve son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan kişiler olarak belirlendi. Ayrıca üretim ve tedarik süreçleri içerisinde yer aldığını ilgili meslek odalarından belgelendirenler ve üst düzey kamu görevlileri ile kamu hizmeti yürütenlerin de seyahat kısıtlaması olamayacak.


Antalya ve Gazipaşa Havalimanında denetim


Alınan kararların uygulamasının, takip ve denetiminin Antalya ve Gazipaşa Havalimanı Mülki İdare Amirlikleri, emniyet müdürlükleri, havaalanı işletmesi ve havaalanında hizmet vermekte olan firmalarca koordineli bir şekilde yapılmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine dikkat çekildi.


İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlara uyulmaması halinde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 3 bin 150 TL, Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince 392 TL idari para cezası uygulanmasına ve kararlara uymayan kişilerin adli makamlara bildirilmesine karar verildi. - ANTALYA

Dönüşüm, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 11:34 Kaynak: İHA

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