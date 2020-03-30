Seyahat izin belgesi olan yolcular biletlerini internet üzerinden alabilecek - Son Dakika

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Seyahat izin belgesi olan yolcular biletlerini internet üzerinden alabilecek
7 saat önce
KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında yurt dışı uçuşlarını durduran ve iç hatlarda 14 noktaya sefer yapan Türk Hava Yolları(THY) seyahat izin belgesi olan yolcuların biletlerini internet üzerinden veya çağrı merkezlerinden alabileceklerini açıkladı.
KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında yurt dışı uçuşlarını durduran ve iç hatlarda 14 noktaya sefer yapan Türk Hava Yolları(THY) seyahat izin belgesi olan yolcuların biletlerini internet üzerinden veya çağrı merkezlerinden alabileceklerini açıkladı.
Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Değerli Misafirlerimiz, seyahat İzin Belgesine sahip yolcularımız; biletlerini Web ve mobil sistemimizden; Çağrı Merkezimizden; Acentelerimizden; Uçuş icra edilen Havalimanı satış ofislerimizden satın alabilirler" dedi.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 05:23 Kaynak: DHA
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