Seyahat izin belgesi olmayan sürücüler Ankara'ya alınmadı - Son Dakika

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Seyahat izin belgesi olmayan sürücüler Ankara'ya alınmadı
7 saat önce
ANKARA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında kente giriş ve çıkışların yasaklanması sonrası, polis ve jandarmanın önlemleri sürüyor.
ANKARA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında kente giriş ve çıkışların yasaklanması sonrası, polis ve jandarmanın önlemleri sürüyor. Ekipler, seyahat izin belgesi olmayan sürücüleri geri gönderdi.
İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 30 büyükşehir ile Zonguldak'a giriş ve çıkışlar 15 gün süreyle durduruldu. Kararın ardından, polis ve jandarma kent girişlerinde önlem aldı. Bu kapsamda, Ankara- İstanbul otoyolu Akıncılar gişelerinde polis ekipleri önlemleri sürdürdü. Yapılan uygulamada, polis kente gelen araçları tek tek durdurdu. Seyahat izin belgesi bulunmayan sürücülerin kente girişine izin verilmedi. Öte yandan, Ankara-İstanbul otoyolunda araç trafiğinin yüzde 95 azaldığı belirtildi.
- Ankara
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 04:50 Kaynak: DHA
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