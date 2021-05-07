Seyahat izin belgesi olmayan yolcular denetimlere takıldı - Son Dakika

Seyahat izin belgesi olmayan yolcular denetimlere takıldı

MUĞLA - Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin rutin yol denetimde durdukları şehirlerarası otobüsten 6 yolcunun seyahat izin belgesi olmadığı 9 yolcunun da biletsiz olduğu ortaya çıktı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında arttırılan denetim çalışmaları kapsamında Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro ve Trafik Tescil Şube amirliği ekipleri genel yol denetimleri yaptığı sırada Yeni Datça yolunda,Datça'dan kalkıp Ağrı'ya gidecek olan bir şehirlerarası yolcu otobüsünü durdurdu. Evrak ve yolcu denetimi yapan ekipler 6 yolcunun seyahat izin belgesi almadığını, 9 yolcunun da biletsiz olduğunu tespit etti.

Araç içinde seyahat izin belgesi olmayan 6 şahsa sokağa çıkma yasağını ihlalden gerekli tutanak yazılarak otobüsten valizleri ile indirildi. Şehirler arası otobüs seyahat acentesine seyahat izin belgesi olmadan yolcu taşımaktan, biletsiz yolcu almaktan, terminaller ve duraklar harici yolcu indirip-bindirmekten cezai işlemler uygulandı.

Edinilen bilgiye göre otobüs firmasına 4925 sayılı taşıma kanunu ihlal suçundan 1889 TL ve seyahat izni olmayan yolcu taşımaktan 3400 TL, biletsiz yolcu taşımaktan 9 yolcu için 1000 'er TL,seyahat izni olmayan 6 yolcuya 3400 'er TL olmak üzere toplamda 35.000 Liraya yakın para cezası kesildi.