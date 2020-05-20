Seyahat izin belgesine başvuranlar ve beraberindekilerin Kovid-19 evde izolasyon sorgusu,... - Son Dakika

Seyahat izin belgesine başvuranlar ve beraberindekilerin Kovid-19 evde izolasyon sorgusu,...
Seyahat izin belgesine başvuranlar ve beraberindekilerin Kovid-19 evde izolasyon sorgusu, hastalıkları olup olmadığı sistemden otomatik sorgulanacak.
Seyahat izin belgesine başvuranlar ve beraberindekilerin Kovid-19 evde izolasyon sorgusu, hastalıkları olup olmadığı sistemden otomatik sorgulanacak
Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 11:10 Kaynak: AA
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