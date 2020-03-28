Son Dakika › Güncel › 'Seyahat İzin Kurulu' otogarda göreve başladı - Son Dakika
"Seyahat İzin Kurulu" otogarda göreve başladı
6 saat önce
Kırıkkale'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında oluşturulan "Kırıkkale Valiliği Seyahat İzin Kurulu", otogarda hizmet vermeye başladı.
Kırıkkale'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında oluşturulan "Kırıkkale Valiliği Seyahat İzin Kurulu", otogarda hizmet vermeye başladı.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 08:22 Kaynak: AA
Son Dakika Konya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantina sürecinde doğum yapan Sevda Gül'ü tebrik etti Trabzon'da ilçe belediye başkanı ve personel koronavirüs karantinasına alındı Bilim Kurulu üyesi Prof. Ceyhan, "Gevşemeyin" dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla bitebilir