Seyahat izni alamayanlar memleketlerine gidemedi - Son Dakika

Van'da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında "Şehirlerarası Otobüs Seyahat İzin Belgesi"ni alamayan vatandaşlar, memleketlerine seyahat edemedi.



İçişleri Bakanlığınca korona virüs tedbirleri kapsamında şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferlerinin valilik iznine bağlanması yönünde karar alındı. Bu kapsamda İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan ek kararda "Şehirlerarası Otobüs Seyahat İzin Belgesi"nin tedavi ihtiyaçlarından dolayı doktor kararıyla il dışına sevk edilenlere, birinci derece yakınları vefat edenler veya ağır hastası olanlara, özellikle son 15 gün içerisinde Van'a gelmiş olup kalacak yeri bulunmayanlara ve ticaret erbabı olup ticari işlerinden dolayı seyahati zorunlu olduğuna dair üyesi olduğu meslek odasından belge getirenlere verileceği belirtildi. Böylece çeşitli nedenlerle Van'dan memleketine gidecek olan ancak izin alamayan vatandaşlar, Şehirlerarası Otobüs Terminalinden eli boş döndü.



"Koyunlara bakacak kimse olmayınca gitmemiz gerekiyor"



İHA muhabirine konuşan Adem Aşkan isimli vatandaş, Hakkari'de koyunlarının olduğunu ve bunun için babasıyla birlikte seyahat etmek zorunda olduklarını belirtti. Ancak kendilerine izin çıkmadığını ifade eden Aşkan, "Hakkari'ye gidecektik ama izin çıkmadı. Hakkari'de koyunlarımız var. Koyunlara bakacak kimse olmayınca mecbur gitmemiz gerekiyor. Ancak hususi araç olmadan gitmemize izin verilmedi. Mecburi şimdi eve gidip bir çaresini bulmaya çalışacağız" dedi.



Muğla'nın Bodrum ilçesinden memleketi Yüksekova'ya gitmek için Van'a geldiğini söyleyen Vedat Çelik ise "Bize sağlık kontrolü yapıldı, ancak gitmemize izin verilmedi. Burada bir otel bulduk ve yerleştik. Otellerin fiyatı da bize yüksek geldi. İki gündür buradayız, ancak ne yapacağız ve nasıl gideceğiz bilmiyoruz" diye konuştu. - VAN