Seyahat izni almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu - Son Dakika
Son Dakika Genel Seyahat izni almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu - Son Dakika

Seyahat izni almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu

6 saat önce

Seyahat izni almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu Kayseri'de şehir dışına çıkmak isteyenler, izin belgesi için saatlerce bekledi Kayseri'de il dışına çıkmak için seyahat izni almaya giden vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturarak saatlerce bekledi.

Seyahat izni almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu, System.String[]

Seyahat izni almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu

Kayseri'de şehir dışına çıkmak isteyenler, izin belgesi için saatlerce bekledi

KAYSERİ - Kayseri'de il dışına çıkmak için seyahat izni almaya giden vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturarak saatlerce bekledi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile 30 büyükşehir ve Zonguldak iline giriş ve çıkışlarının kapatılarak, izin belgesi ile seyahat edilebileceği kararına bağlanmasının ardından, vatandaşlar il dışına çıkabilmek için yetkili yerlere başvurmaya başladılar. Kayseri'de ise il dışına çıkmak için izin almak isteyen vatandaşlar, semt konaklarının önünde uzun kuyruklar oluşturarak saatlerce bekledi. İl dışına çıkmak isteyen vatandaşlar, uzun süredir beklemekten şikayet ederek, yetkililerin bu duruma çözüm bulmasını istedi.

Memleketlerinde çiftçilik yaptıkları için izin almaya geldiklerini fakat kendilerine bir türlü sıra gelmediğini söyleyen Memduh Koca, "Kahramanmaraş Göksun'a gideceğim. Orada 120'ye yakın elma ağaçlarımız var. Babam orada çiftçilik yapıyor ve onu götürmek izin belgesi alacağım. Saat 11 buçuktan beri burada bekliyorum. Sıra numaram 95'ti ve şu an önümde 65 kişi var. Devletimiz bu konularda nasıl çözüm üretmeye çalışacak bilmiyorum, sonuçta çiftçilik yapan, bağı bahçesi olan var. Çiftçilere izin belgesi verilmesi gerekiyor diyorlar, bunları daha önce karakoldan ve kaymakamlıktan veriyorlardı ama burası şu an sadece beli bire noktada yığılmış durumda. Arkamda duran vatandaşlardan da görülüyor, sosyal mesafe kuralı yok. Bu kadar kalabalık olarak yığılmamıza gerek yoktu. Bu belgeler karakol ve kaymakamlıklardan da verilebilir. Sadece semt konaklarına yüklenmemek gerekiyor. Sabah 150'ye yakın adam vardı burada ve parkın içi aşırı doluydu. Ben 11 buçukta geldim ve 5 saattir hala bekliyorum. Bilmiyorum ne şekilde olur ama il dışına çıkışlarda çözüm üretilmesi gerekiyor. Tamam insanlar çıkmasın ama çiftçi üretmek zorunda. Orada 120 tane ağaç şu anda kuruyacak. Çiftçi üretsin diyorlar ama çiftçi bu durumda nasıl üretecek? Millet ister istemez strese de giriyor, haliyle tartışıyor. Gerek yok bunlara sadece çözüm istiyoruz" dedi.

Askerden terhis olarak karantina sürecini tamamlayan oğlunu almak için izin istediğini ifade eden Ali Özçelik ise, "Manisa Alaşehir'e gideceğim ve sabah 9 buçuktan beri burada bekliyorum. Benim çocuğum orada askerlik yaparken Mart'ın 30'unda terhis oldu ve 14 gün kuralına uymak için orada kaldı. Şimdi benim onu buraya getirmem lazım ve sabah 9'dan beri burada bekliyorum. Benim oraya gitme sebebim belli yoksa neden evimdeki rahatımı bozayım. Burada şimdi bize form doldurulacak deniyor ve böyle bir form vardı da, neden burada bu kadar bekliyoruz? Burada böyle bir form varsa, ben bir hafta önce geldiğimde bana verselerdi her şeyi yazar burada da hiç beklemezdim. Yoksa burada bu kadar insanı neden bekletiyorlar?" dedi.

Kayseri, Sabah, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 08:34 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bir hayırsever, bakkalın veresiye defterindeki borçları ödedi
Müge Anlı, evli bir adamdan hamile olduğu yönündeki iddialarını yalanladı Koronavirüse iyi geliyor denilen zerdeçal satışları arttı, uzmanlar dozaj uyarısı yaptı E-5'teki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi Son dakika: Çiftçinin nakit avansını Türkşeker ödeyecek İSKİ çalışmaları sırasında patlayan su borusu, Kadıköy'ü göle çevirdi Bizim "kara kaplı defterimiz" yok, kimseyi ayırt etmeden hizmet ediyoruz - Mansur Yavaş Sivas'ta kar sürprizi İçişleri Bakanlığı pideyle ilgili karışıklığı düzeltti: Pide üretimi iftara 2 saat kala durdurulacak ancak satış devam edecek Eyüpsultan'da bir dairede patlama meydana geldi! Halk sokağa döküldü ABD'deki koronavirüs gerçeğini otopsiler ortaya çıkardı! İlk ölümler sanılandan 3 hafta önce başlamış Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Pasaportumdan bu kara lekeyi nasıl silerim
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Pasaportumdan bu kara lekeyi nasıl silerim Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Pasaportumdan bu kara lekeyi nasıl silerim         
01:02
Sokağa çıkma yasağı olan genç otomobil bagajında yakalandı, polis şaştı kaldı Sokağa çıkma yasağı olan genç otomobil bagajında yakalandı, polis şaştı kaldı         
00:49
İstanbul Valiliği, Kılıçdaroğlu'nun iddiasına yanıt verdi: 30 Mart'ta toplantı yapılmadı İstanbul Valiliği, Kılıçdaroğlu'nun iddiasına yanıt verdi: 30 Mart'ta toplantı yapılmadı         
00:30
ABD'deki koronavirüs gerçeğini otopsiler ortaya çıkardı! İlk ölümler sanılandan 3 hafta önce başlamış ABD'deki koronavirüs gerçeğini otopsiler ortaya çıkardı! İlk ölümler sanılandan 3 hafta önce başlamış         
00:22
31 ilde sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasaktan muaf olanlar ve açık olan yerler 31 ilde sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasaktan muaf olanlar ve açık olan yerler         
23:52
Koronavirüs olduğunu gizleyen kadın, doğum yaptıktan sonra tedaviye alındı Koronavirüs olduğunu gizleyen kadın, doğum yaptıktan sonra tedaviye alındı         
23:44
Ebru Şallı'nın vefat eden oğlu Pars'ın mezarı Aile Kabristanı'na taşınacak Ebru Şallı'nın vefat eden oğlu Pars'ın mezarı Aile Kabristanı'na taşınacak         
23:07
Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Böyle bir çapsızlık İstanbul'a yakışmıyor Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Böyle bir çapsızlık İstanbul'a yakışmıyor         
22:48
Fransa'da yapılan araştırma ezber bozdu: Sigara içenlerin koronavirüse yakalanma oranı daha az Fransa'da yapılan araştırma ezber bozdu: Sigara içenlerin koronavirüse yakalanma oranı daha az         
22:47
Bilecik'in Osmaneli ilçesi için kısmi sokağa çıkma yasağı getirildi Bilecik'in Osmaneli ilçesi için kısmi sokağa çıkma yasağı getirildi         
22:35
Zoom mikrofonu açık kalan Gallerli Sağlık Bakanı'nın milletvekiline ettiği küfür yayına yansıdı Zoom mikrofonu açık kalan Gallerli Sağlık Bakanı'nın milletvekiline ettiği küfür yayına yansıdı         
22:21
Survivor'da Mert ile Nisa arasında küfür gerilimi! Acun Ilıcalı devreye girdi Survivor'da Mert ile Nisa arasında küfür gerilimi! Acun Ilıcalı devreye girdi         
21:59
Galatasaray'ın medya koordinatörü Hande Sümertaş görevinden ayrıldı Galatasaray'ın medya koordinatörü Hande Sümertaş görevinden ayrıldı         
21:39
Türkiye'nin başarısını gözler önüne seren tablo! Korona ölüm oranında Fransa zirvede, Türkiye sonlarda Türkiye'nin başarısını gözler önüne seren tablo! Korona ölüm oranında Fransa zirvede, Türkiye sonlarda         
21:32
Ramazan pidesinin fiyatları il il belli oldu Ramazan pidesinin fiyatları il il belli oldu         
21:29
Eyüpsultan'da bir dairede patlama meydana geldi! Halk sokağa döküldü Eyüpsultan'da bir dairede patlama meydana geldi! Halk sokağa döküldü         
20:55
Terör örgütü PKK'nın gençlik sorumlusu Resul Özdemir, MİT'in girişimiyle Türkiye'ye getirildi Terör örgütü PKK'nın gençlik sorumlusu Resul Özdemir, MİT'in girişimiyle Türkiye'ye getirildi         
20:44
Bakan Koca, New York Times'ın Bakan Koca, New York Times'ın "Türkiye ölümleri gizliyor" iddiasına yanıt verdi         
20:41
Bakan Koca'dan Bakan Koca'dan "Koronavirüste ikinci dalga olur mu?" sorusuna yanıt: Tedbirlere uyarsak yeni dalga beklemiyoruz         
20:29
Sağlık Bakanı Koca: Bayramdan sonra normale dönüşümüz, ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır Sağlık Bakanı Koca: Bayramdan sonra normale dönüşümüz, ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır         
20:19
Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 117 artarak 2 bin 376'ya yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 117 artarak 2 bin 376'ya yükseldi         
19:53
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca güzel haberi verdi: Veriler bize, salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca güzel haberi verdi: Veriler bize, salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor         
19:49
Meteoroloji, ülke geneli için yağış uyarısı yaptı Meteoroloji, ülke geneli için yağış uyarısı yaptı         
19:10
Son Dakika: İtalya'da 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 25 bini aştı Son Dakika: İtalya'da 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 25 bini aştı         
19:04
İçişleri Bakanlığı pideyle ilgili karışıklığı düzeltti: Pide üretimi iftara 2 saat kala durdurulacak ancak satış devam edecek İçişleri Bakanlığı pideyle ilgili karışıklığı düzeltti: Pide üretimi iftara 2 saat kala durdurulacak ancak satış devam edecek         
19:01
Loris Karius'un menajeri: Beşiktaş'la yollarımızı ayırmadık Loris Karius'un menajeri: Beşiktaş'la yollarımızı ayırmadık         
18:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan milli futbolcularla videokonferans yöntemiyle görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan milli futbolcularla videokonferans yöntemiyle görüştü         
18:25
Türk bilim insanları, 15 dakikada sonuç veren erken tanı kiti geliştirdi Türk bilim insanları, 15 dakikada sonuç veren erken tanı kiti geliştirdi         
18:12
Ücretsiz izne ayrılan işçiler için Nakdi Ücret Desteği uygulamasının başvuruları başladı Ücretsiz izne ayrılan işçiler için Nakdi Ücret Desteği uygulamasının başvuruları başladı         
18:12
Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı: Hayallarinin peşinden koşmayı bırakma Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı: Hayallarinin peşinden koşmayı bırakma         
18:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2020 03:23:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Seyahat izni almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]