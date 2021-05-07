Seyahat izni için çatıya çıkıp ağzına geleni söyledi, istediği olunca da sevincini gizleyemedi - Son Dakika

Seyahat izni için çatıya çıkıp ağzına geleni söyledi, istediği olunca da sevincini gizleyemedi

07.05.2021 15:12
Seyahat izni için çatıya çıkıp ağzına geleni söyledi, istediği olunca da sevincini gizleyemedi, System.String[]

Antalya'da Mustafa İ. isimli bir adam, Kayseri'deki kızının yanına gitmek için seyahat izni çıkarmak istedi. İkametinin olmadığı kaymakamlığa gelen adam, belgeyi alamayınca çareyi kaymakamlığa yakın bir apartmanın çatısına çıkmakta buldu. Çatıda bağırarak dikkatleri üzerine çeken adam, bir süre sonra polisin ikna çalışmasıyla çatıdan indirildi. İstediği iznin çıkarılacağını duyunca da teşekkür ederek, sevgisini gösterdi.

Antalya'da, Kayseri'deki kızının yanına gitmek isteyen Mustafa İ. (46), Muratpaşa Kaymakamlığına gelerek seyahat izni çıkarmak istedi. İkametgahı Kepez ilçesinde görünen Mustafa İ'ye, bulunduğu ikametgaha ait kaymakamlığa gitmesi gerektiği söylendi. Bunun üzerine sinirlenen Mustafa İ., kaymakamlık binasının karşısındaki 5 katlı bir apartmanın çatısına çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu.

"BENİ REZİL ETTİNİZ"

Çatıda herkese ağzına geleni saydıran Mustafa İ., kendisini görüntüleyen gazetecilere de, "Çek iyi çek. Bir tek şey istedim. Çocuğumun yanına gitmek. İyi çek, herkesten şikayetçiyim. Kimse benimle ilgilenmedi. Beni rezil ettiniz. Sadece çocuğum için izin istedim" diye haykırdı.

Seyahat izni alabilmek için çatıya çıktı

"DEVLETİMİ SEVİYORUM, ONLARA AŞIĞIM"

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri Mustafa İ.'yi ikna ettikten sonra bulunduğu yerden güvenli bölgeye aldı. Apartmandan aşağı indirilen Mustafa İ. izin alınacağını öğrenince, "Teşekkür ederim. Allah razı olsun sizden. Devletimi çok seviyorum, onlara aşığım" dedi, kendisine yardımcı olan bir polis memuruna ise 'seni seviyorum' diyerek teşekkür etti.

Mustafa İ., Muratpaşa Kaymakamlığına ait bir araca bindirilerek seyahat izin belgesi için bağlı bulunduğu kaymakamlığa götürüldü.

Seyahat izni için çatıya çıkıp ağzına geleni söyledi, istediği olunca da sevincini gizleyemedi

Muratpaşa, Antalya, Kayseri, Kepez, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Seyahat izni için çatıya çıkıp ağzına geleni söyledi, istediği olunca da sevincini gizleyemedi - Son Dakika


YORUMLAR (7)
  • CENGİZHAN : İzin alamayan almakta zorluk çeken vatandaşlar çatılara mı çıksın Simdi ne diyorsunuz yani Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • züccaciyeci: insanlarda ar damarı diye bişey kalmamış.kızının babasına çok acil ihtiyacı varmı yokmu bilemem.ama her izin belgesini alamayan böyle yapsın o zaman bakın ondan sonra siz çümbüşü Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
  • Halil: Okadar insan keyfi icin il il gezerken bu adama izin verilmemesi cok sacma iki gun once serbest iki gun sonra yasak ben boyle sacma bir mantikla yonetim sekli gormedim yasak koyuyosan o an koyucan seyehat yasagini giden gitti virusu tasidi heryere imkani olmayanlar kaldi sadece Cevap Yaz 17 1 Yayından Kaldır
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