Seyahat izni için çatıya çıkıp ağzına geleni söyledi, istediği olunca da sevincini gizleyemedi - Son Dakika

Antalya'da, Kayseri'deki kızının yanına gitmek isteyen Mustafa İ. (46), Muratpaşa Kaymakamlığına gelerek seyahat izni çıkarmak istedi. İkametgahı Kepez ilçesinde görünen Mustafa İ'ye, bulunduğu ikametgaha ait kaymakamlığa gitmesi gerektiği söylendi. Bunun üzerine sinirlenen Mustafa İ., kaymakamlık binasının karşısındaki 5 katlı bir apartmanın çatısına çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu.

"BENİ REZİL ETTİNİZ"

Çatıda herkese ağzına geleni saydıran Mustafa İ., kendisini görüntüleyen gazetecilere de, "Çek iyi çek. Bir tek şey istedim. Çocuğumun yanına gitmek. İyi çek, herkesten şikayetçiyim. Kimse benimle ilgilenmedi. Beni rezil ettiniz. Sadece çocuğum için izin istedim" diye haykırdı.

"DEVLETİMİ SEVİYORUM, ONLARA AŞIĞIM"

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri Mustafa İ.'yi ikna ettikten sonra bulunduğu yerden güvenli bölgeye aldı. Apartmandan aşağı indirilen Mustafa İ. izin alınacağını öğrenince, "Teşekkür ederim. Allah razı olsun sizden. Devletimi çok seviyorum, onlara aşığım" dedi, kendisine yardımcı olan bir polis memuruna ise 'seni seviyorum' diyerek teşekkür etti.

Mustafa İ., Muratpaşa Kaymakamlığına ait bir araca bindirilerek seyahat izin belgesi için bağlı bulunduğu kaymakamlığa götürüldü.