Seyahat izni olmadan İstanbul'dan ambulansla Kırklareli'ndeki yazlıklarına gelen çifte para cezası - Son Dakika

Çifte Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca 3 bin 150'şer lira ceza yazıldı.

İhbar üzerine harekete geçen Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.M. ve eşi L.M'nin İstanbul'dan kiraladıkları ambulansla seyahat izin belgesi olmadan İğneada beldesindeki yazlıklarına geldiklerini belirledi.

Kırklareli 'nin Demirköy ilçesinde, İstanbul 'dan kiraladıkları ambulansla seyahat izni olmadan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek yazlıklarına gelen çifte para cezası kesildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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