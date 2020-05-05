Seyahat kısıtlaması devam eden illerden Muğla'ya gelenler kente alınmayacak - Son Dakika

Seyahat kısıtlaması devam eden 24 ilden gelenlerin Muğla'ya alınmayacağı bildirildi.

Muğla Valiliğinin, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, alınan tedbirlerle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadele edildiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seyahat kısıtlaması olan 30 büyükşehirden 7'sinde kısıtlamaların kaldırıldığı hatırlatılan açıklamada, seyahat kısıtlaması kaldırılan 7 ilden birinin Muğla olduğu aktarıldı.

Salgının başladığı günden itibaren "evde kal" çağrılarına uyan vatandaşlara teşekkür edilen paylaşımda, "Her ne kadar kentimiz seyahat kısıtlaması kaldırılan iller arasında yer alsa da seyahat kısıtlaması devam eden illerden Muğla'ya hiçbir şekilde giriş yapılamayacaktır. Koronavirüsle mücadelemiz devam etmekte olup, il giriş çıkışlarında denetim ve kontrollerimiz kararlılıkla sürecektir." ifadelerine yer verildi.