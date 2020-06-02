Seyahat kısıtlaması kalktı, uçak bileti aramaları 8 kat arttı - Son Dakika

Seyahat kısıtlaması kalktı, uçak bileti aramaları 8 kat arttı

Şehirlerarası seyahat kısıtlamasının sona ereceğine dair kararın açıklanmasının ardından uçak bileti aramaları 8 kat arttı.

Seyahat kısıtlaması kalktı, uçak bileti aramaları 8 kat arttı, System.String[]

Şehirlerarası seyahat kısıtlamasının sona ereceğine dair kararın açıklanmasının ardından uçak bileti aramaları 8 kat arttı.

Enuygun.com'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Enuygun.com Üst Yöneticisi (CEO) Çağlar Erol, seyahat kısıtlamasının sona ereceğinin açıklanmasıyla birlikte bir anda uçak bileti aramalarında 8 katlık bir artış yaşadıklarını kaydederek, "Otobüs bileti aramalarında da 5 kata yakın bir artış var. Uçak biletlerine talep artınca hava yolları, uçuş başlangıç tarihlerini 4 Haziran'dan 1 Haziran'a çekti. Türk Hava Yolları, Pegasus, AnadoluJet ve SunExpress bugün uçuşlarına başladı. Uçuşlar şimdilik İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Trabzon'a yapılacak. Ancak 4 Haziran'dan sonra hava yolu firmaları destinasyon sayılarını artıracak. Otobüs firmaları da sosyal izolasyon kurallarına uygun olarak 4 Haziran'dan itibaren tüm seferlerine başlayacak." ifadelerini kullandı.

En çok İstanbul çıkışlı uçak ve otobüs bileti araması yapıldığını belirten Erol şunları kaydetti:

"Perşembe akşamı seyahat kısıtlamasının kaldırıldığına dair açıklamanın hemen ardından bilet aramalarında ciddi artışlar oldu. Uçak bileti aramalarında yüzde 38 ile İstanbul çıkışlı uçuşlar ilk sırada. İstanbul'a geliş aramaların yüzde 22'sini oluşturdu. Aramalarda İstanbul'un ardından ilk sıralarda yer alan yerler ise İzmir, Ankara, Antalya, Muğla. En çok bilet araması ve satışı yapılan gün ise 5 Haziran Cuma günü olarak dikkat çekiyor."

Sağlık Bakanlığı'nın talimatıyla tüm yurt içi uçak yolculukları için HES kodu alınması gerekiyor. 0-2 yaşa kadar bebeklerin HES kodu almasına gerek yok. 2-18 yaş çocuklar ve gençler, yanlarında anne babaları olmaları halinde seyahat edebilirler ancak onlar için de HES kodu alınması gerekli. 65 yaş üstü vatandaşlar ise HES kodunun yanında, Seyahat İzin Belgesi alarak yolculuk yapabilecek.

İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 12:21 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Seyahat kısıtlaması kalktı, uçak bileti aramaları 8 kat arttı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı 10 kuruş birden düşen dolar 6,71'den işlem görüyor Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar İGDAŞ'tan sonra şimdi de İSKİ! CHP'li meclis üyesi bile gelen faturaya isyan etti Kamu bankalarının düşük faizli kredi paketinden fırsatçı firmalar yararlanamayacak Son dakika: EPDK: Akaryakıt fiyatları yüksek, şirketler indirim yapmazsa biz fiyatları makul seviyeye çekeriz Üç kamu bankasının başlattığı düşük faizli kredi paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da dahil oldu Son Dakika: THY yurt dışı uçuşlarına 18 Haziran'da başlayacak Turizm cenneti Bodrum'da şezlongların günlük kirası, ortalama bir evin aylık kirasından daha yüksek Ukraynalı turistler 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye gelecek Normalleşmenin etkileri piyasalara yansıdı! Dolar düşüyor, borsa yükseliyor Üzüm yaprağı, meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor Normalleşme sürecinde kamuda alınacak tedbirler belirlendi! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak Evde bakım yardımı ve engelli aylığı alanların raporları ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak Son Dakika: ÇED raporuna onay çıkan yerli otomobil fabrikasının inşaatına başlanacak
Sağlık çalışanlarının korunması için Sağlık çalışanlarının korunması için "kendini temizleyen" maske geliştirildi         
18:25
10 kuruş birden düşen dolar 6,71'den işlem görüyor 10 kuruş birden düşen dolar 6,71'den işlem görüyor         
18:03
Türkiye ve Rusya koronavirüs aşısı konusunda ortak klinik çalışmalara başlıyor Türkiye ve Rusya koronavirüs aşısı konusunda ortak klinik çalışmalara başlıyor         
18:02
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Nuri Şahin, sezonu kapattı Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Nuri Şahin, sezonu kapattı         
17:59
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif         
17:54
48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı 48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı         
17:40
Sağanak yağış sonrası İstanbul'un bazı caddeleri dereye döndü Sağanak yağış sonrası İstanbul'un bazı caddeleri dereye döndü         
17:34
Beşiktaş'ın evi Vodafone Arena, dünyanın en ateşli 7. stadı seçildi Beşiktaş'ın evi Vodafone Arena, dünyanın en ateşli 7. stadı seçildi         
17:27
Kadınların etek altı fotoğraflarını çekip, Rus sitesinde yayınlayan sapık yakalandı Kadınların etek altı fotoğraflarını çekip, Rus sitesinde yayınlayan sapık yakalandı         
17:01
Porto, Beşiktaş'ın gündemindeki Aboubakar'ı satış listesine koydu Porto, Beşiktaş'ın gündemindeki Aboubakar'ı satış listesine koydu         
16:50
Üzüm yaprağı, meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor Üzüm yaprağı, meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor         
16:47
Oğlunu kurtarmak için sulama kanalına atlayan baba boğuldu Oğlunu kurtarmak için sulama kanalına atlayan baba boğuldu         
16:36
Alaattin Çakıcı, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti Alaattin Çakıcı, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti         
16:32
ABD'deki protestolarda, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı sokağa indi ABD'deki protestolarda, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı sokağa indi         
16:20
Vali'nin uyarısına rağmen maske takmayan genç, sigara içmeye devam etti Vali'nin uyarısına rağmen maske takmayan genç, sigara içmeye devam etti         
16:20
Arnavutköy'de semt pazarını su bastı Arnavutköy'de semt pazarını su bastı         
16:18
Toplantı sırasında kameranın kapalı olduğunu zanneden 66 yaşındaki senatör, çırılçıplak kaldı Toplantı sırasında kameranın kapalı olduğunu zanneden 66 yaşındaki senatör, çırılçıplak kaldı         
16:18
ABD'den sonra şimdi de Avustralya! Polis 17 yaşındaki siyahi genci tekmeleyerek gözaltına aldı ABD'den sonra şimdi de Avustralya! Polis 17 yaşındaki siyahi genci tekmeleyerek gözaltına aldı         
16:17
ABD'de göstericilere müdahale eden polisin attığı ses bombası canlı yayında kadın muhabire isabet etti ABD'de göstericilere müdahale eden polisin attığı ses bombası canlı yayında kadın muhabire isabet etti         
16:14
Bodrum'da mermer tozunu Bodrum'da mermer tozunu "beyaz kum" diye serecek olan 5 yıldızlı otele 345 bin lira ceza kesildi         
16:10
Meclis'te 48 gün sonra maskeli oturum! CHP'li vekillerin farklılığı dikkat çekti Meclis'te 48 gün sonra maskeli oturum! CHP'li vekillerin farklılığı dikkat çekti         
15:52
Koronavirüs kapan çalışanı işten çıkardığı ileri sürülen Şahan Gökbakar, iddiaları yalanladı Koronavirüs kapan çalışanı işten çıkardığı ileri sürülen Şahan Gökbakar, iddiaları yalanladı         
15:52
Kapatılan Ulusal Parti'nin lideri Semih Tufan Gülaltay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı Kapatılan Ulusal Parti'nin lideri Semih Tufan Gülaltay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı         
15:49
Adana'da Vefa Destek Grubu'na saldırdığı iddia edilen CHP'li Eren Yıldırım tahliye edildi Adana'da Vefa Destek Grubu'na saldırdığı iddia edilen CHP'li Eren Yıldırım tahliye edildi         
15:40
Yarı çıplak yola atlayan kadın kazaya sebep oldu! Kendisini kurtaran polis ekiplerine zorluk çıkardı Yarı çıplak yola atlayan kadın kazaya sebep oldu! Kendisini kurtaran polis ekiplerine zorluk çıkardı         
15:40
Napoli Teknik Direktörü Gattuso'nun kardeşi Francesca hayatını kaybetti Napoli Teknik Direktörü Gattuso'nun kardeşi Francesca hayatını kaybetti         
15:39
Müge Anlı oyuncu Sumru Yavrucuk'un köpeğini bulmak için harekete geçti Müge Anlı oyuncu Sumru Yavrucuk'un köpeğini bulmak için harekete geçti         
15:34
WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak         
15:34
Ehliyetsiz drift atan 18 yaş altı alkollü gence, bindiği aracın fiyatından daha fazla ceza kesildi Ehliyetsiz drift atan 18 yaş altı alkollü gence, bindiği aracın fiyatından daha fazla ceza kesildi         
15:23
Kadın yolcuyu yere yatırıp boğazını sıkan taksi şoförünün lisansı iptal edildi Kadın yolcuyu yere yatırıp boğazını sıkan taksi şoförünün lisansı iptal edildi         
15:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2020 18:46:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Seyahat kısıtlaması kalktı, uçak bileti aramaları 8 kat arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]