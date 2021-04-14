Seyahat kısıtlaması kararı nedeniyle 500 bin Rus turistin rezervasyonu iptal olacak - Son Dakika

Seyahat kısıtlaması kararı nedeniyle 500 bin Rus turistin rezervasyonu iptal olacak

14.04.2021 14:53

Rusya'nın Türkiye uçuşlarına sınır getirmesi kararı nedeniyle 500 bin Rus turistin rezervasyonu iptal edilecek. Turizmciler, Rusların en çok tatil için tercih ettiği ülkelerden Türkiye'ye yönelik uçuşların kısıtlanmasının biran önce kaldırılmasını bekliyor.

Ağırladığı turist bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen ve dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya'da, yabancı turist hareketliliği başladığı bir dönemde Rusya'dan gelen normal ve charther uçuşların 45 gün sınırlandırılması turizmcileri şaşırttı.

Özellikle Ruslar için vazgeçilmez tatil merkezi olan Antalya, geçen yıl Güvenli Turizm Sertifika Programı ile yaklaşık 1,5 milyonu Rus olmak üzere 3,5 milyon turiste, "sağlıklı ve güvenli" hizmet sundu.

Yabancı rakiplerine göre önemli bir sınav veren kent, özellikle Akdeniz ülkeleri arasında en fazla tercih edilen destinasyon oldu. Sorunsuz şekilde sezonu kapatan Antalya, yeni sezon için de salgına karşı gerekli önlemlerini aldı.

Geçen yıldan daha fazla turist ağırlamayı planlarken Türkiye ile Rusya arasındaki hava yolu taşımacılığının 15 Nisan-1 Haziran itibarıyla geçici olarak kısıtlanmasını değerlendiren turizmciler, biran önce vazgeçilmesini beklediklerini karardan tatilcilerin de olumsuz etkileneceğini düşünüyor.

"RUSYA'DAN ÇOK CİDDİ BİR REZERVASYON VARDI"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, Ruslar için Antalya'nın en önemli destinasyonların başında geldiğini belirtti.

Yurt dışına tatile çıkan Rusların yarısından fazlasının Türkiye'yi tercih ettiğini vurgulayan Atmaca, "Bizler gibi Antalya'da tatilini yapmak isteyen Rus turistlerin de beklemediği bir karar. Çünkü Rusya'dan ciddi bir rezervasyon vardı. Temennimiz bir an evvel kısıtlama kalkar." dedi.

Havalimanından otellere kadar her alanda salgınla ilgili etkin tedbirler alındığına dikkati çeken Atmaca, geçen yıl Türkiye'ye ve kente gelen Rus turistlerin bu tedbirleri deneyimlediklerini, memnun şekilde ülkelerine gittiklerini kaydetti.

"DÜNYAYA ÖRNEK GÖSTERİLECEK ÖNLEMLER ALINDI"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ferit Turgut, sektörün çok ciddi şekilde sezona hazırlandığını söyledi.

Turizmde marka kent haline gelen Antalya'nın en büyük pazarlarının başında Rusya'nın geldiğine değinen Turgut, ikinci Almanya, üçüncü pazarın da İngiltere olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin geçen yıl salgına karşı yürüttüğü etkin mücadeleyle turizmde tercih edilen önemli destinasyonlar arasında yer aldığını anlatan Turgut, "Sektör olarak dünyada örnek gösterilebilecek önlemleri aldık. Sorunsuz şekilde misafirlerimizi ağırladık. Sağlıklı ve keyifli tatillerini yapıp, memnun olarak ülkelerine döndüler." ifadesini kullandı.

"500 BİN RUS TURİST REZEVASYONU VARDI"

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, 15 Nisan günü için verilen kararın açıklanmasıyla otel rezervasyonlarının, uçakların ve planların değiştiğini söyledi.

Rus tur operatörleri birliğinin bu dönem için 533 bin rezervasyon açıklamasında bulunduğunu belirten Yavuz, "Nisan itibarıyla Antalya'ya günlük ortalama 30 uçak ile 7 bin Rus misafir gelmeye başlamıştı. Bunun mayıstaki Rus resmi tatiliyle daha artarak devam edebileceği ve Rus turistlerin öncelikle Türkiye'yi tercih edecekleri öngörülüyordu. 15 Nisan-1 Haziran döneminde en az 500 bin Rus turist rezervasyonu vardı." diye konuştu.

Seyahat kısıtlaması kararı nedeniyle 500 bin Rus turistin rezervasyonu iptal olacak

Türkiye, Antalya, Rusya, Rus, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika Ekonomi Seyahat kısıtlaması kararı nedeniyle 500 bin Rus turistin rezervasyonu iptal olacak - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (11)
  • yoo: her gelene 100 dolar vize ücreti koyun da adam gibi para kazanalım. elini kolunu sallaya sallaya geliyor herkes. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • SS: O yabancı turistler turla gelince bir haftalık konaklama fiyatları bizim bir gecelik konaklama fiyatımıza veriliyor odalar yerli turiste yapsalar o fiyatları turizm canlancak hemde insanlar tatil yapabilecek Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
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