Seyahat kısıtlaması nedeniyle çıkamadığı Niğde'de kurduğu çadırda kalıyor - Son Dakika

Niğde'de bulunan ve korona virüsü tedbirleri nedeniyle memleketi Sakarya'ya gidemeyen 28 yaşındaki Abdullah Çankaya, kalacak yeri olmadığı için çadırda yaşıyor.



Ailesinin Sakarya'da yaşadığını anlatan Abdullah Çankaya, kalacak yeri olmadığı için Niğde'de çadırda yaşıyor. Çankaya, "Burada apartta kalıyordum. 2 ay kaldım sonrasında korona virüsü çıkınca gitmek için valiliğe başvurdum. 5 gün kuralı varmış 5 gün geçtiği için buradan çıkışım yasaktı. Bundan sonrada devam ettim valilik belediye sürekli gidip geldim izin alabilirim diye. Ailem ikametim hepsi Sakarya'da. Arkadaşıma söyledim çadır gönderdi bana. Dışarıda çadırda kalıyorum. Bir pazarcı abi var onun evinde kaldım. Bir öğretmen abi vardı o 3-4 gün misafir etti. Sonra başımın çaresine baktım. Öncesinde izin belgesi vermediler. Sonra valilikten Düzce'ye kadar izin belgesi verdiler. Niğde'den araba kalkmadığı için Düzce'ye gidemedim. Sonra sordum nasıl gidebilirim. Otobandan otostop ile gidebilirsin. Sabah 9.30'da çıktım otobana akşam saat 21.00 kadar hava kararına kadar otobandaydım. Hiç kimse durup nereye gidiyorsun bu valizle ne işin var demedi. Sonra çıktım geri merkeze geldim. Akşam Niğde kalesinde kaldım. Çadırı kaleye kurdum" dedi



Çadırda üşüdüğünü ama yapacak bir şeyinin olmadığını belirten Çankaya, "Param olduğu kadar yemek yiyorum. Olmadığı zaman Allah razı olsun birkaç esnaf yardımcı oluyor. Niğde'ye çalışmak için geldim. Kafelerde çalışıyordum. Yevmiyeli işlere gidiyordum. Sonrasında kafeler kapanınca apartın parasını da veremedim. Aparttan da çıktım" diye konuştu.



Evine gitmek istediğini ifade eden Abdullah Çankaya, "İzin belgesi bekliyorum. Yapabileceğim bir iş istiyorum. Allah razı olsun bir işe gönderdiler. Daha öncesinde ben hiç inşaat işi yapmadım. İnşaata gönderildim. İnşaatta yapamadım. Yapabiliyorsa göndersinler ailemin yanına gönderemiyorlarsa yapabileceğim bir iş versinler onu yapayım. En azından gider bir ev tutarım. Çadırda kalmam" dedi. - NİĞDE