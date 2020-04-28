Seyahat kısıtlamasına takılınca annesini ölüm yıl dönümünde görüntülü aramayla andı - Son Dakika

Korona virüs salgını nedeniyle İzmir'den Antalya'ya annesinin ölüm yıl dönümünde mezarı başında anmaya gelemeyen Hanife Kaya, Konyaaltı Belediyesi'nden destek istedi. Belediye çalışanı, mezarlığa giderek görüntülü arama ile Kaya'nın annesini anmasına aracı oldu.



İzmir'de yaşayan Hanife Kaya, 2016 yılında kaybettiği annesi Ayşe Kaya'yı her yıl ölüm yıl dönümünde Antalya'daki mezarı başında anıyordu. Ancak Hanife Kaya, bu yıl korona virüs salgınından dolayı seyahat yasağı nedeniyle annesinin mezarını ziyarete gelemedi. Kaya, Konyaaltı ilçesi Arapsuyu mezarlığında yatan annesi için Konyaaltı Belediyesi'nden yardım istedi. Belediye görevlilerinden annesinin mezarını telefonla görüntülü görmek istediğini söyleyen Hanife Kaya'nın bu isteğini Konyaaltı Belediyesi yerine getirdi.



Gözyaşlarını tutamadı



Konyaaltı Belediyesi çalışanlarından Gül Ekici, Arapsuyu mezarlığına giderek Hanife Kaya'yı görüntülü aradı. Kaya'nın yönlendirmesi ile mezarı bulan Ekici, telefonla görüntülü arayarak, Kaya'nın annesi Ayşe Kaya'nın mezarını gösterdi. Annesinin mezarını gören Kaya, gözyaşlarını tutamadı. Hanife Kaya, bir süre annesinin mezarı ile hasret gidererek, dua etti.



Belediye çalışanı da duygulandı



Kaya, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ve belediye çalışanlarına bu isteğini yerine getirmesinden dolayı teşekkür etti. Hanife Kaya, "Her yıl annemin ölüm yıl dönümünde mezarı başında ziyaret ederdim. Bu yıl korona virüs nedeniyle gelemedim. Çok üzgündüm. Konyaaltı Belediyesi'nden telefonla annemin mezarını göstermelerini istedim. Sağolsunlar, beni kırmadılar. Çok teşekkür ederim. Yasak kalkınca ilk fırsatta annemin mezarını ziyarete geleceğim" dedi.



Konyaaltı Belediyesi çalışanı Gül Ekici, Ayşe Kaya'nın mezarına çiçek bırakarak, su döktü. Ekici, Hanife Kaya'nın bu isteğini yerine getirirken çok duygulandığını ve mutlu olduğunu söyledi. - ANTALYA