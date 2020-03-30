Son Dakika › Güncel › Seyahat kısıtlamasına uymayan yolcular İstanbul'a geri gönderildi - Son Dakika
Seyahat kısıtlamasına uymayan yolcular İstanbul'a geri gönderildi
6 saat önce
Yolcuların sağlık kontrolünün yapılması Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyahat kısıtlaması kuralına uymayan iki minibüsteki 49 kişiye para cezası uygulandı.
Yolcuların sağlık kontrolünün yapılması
Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyahat kısıtlaması kuralına uymayan iki minibüsteki 49 kişiye para cezası uygulandı.
Alınan bilgiye göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında Anadolu Otoyolu Adapazarı gişelerinde yapılan denetimlerde, İstanbul'dan gelen iki yolcu minibüsü durduruldu.
Denetimde minibüslerde seyahat kısıtlaması kuralına uyulmadığı belirlendi.
Yolcuların seyahat belgesi olmaması ve yüzde 50 yolcu kısıtlaması kuralına uyulmaması nedeniyle "Kabahatler Kanunu'na muhalefet" suçundan para ceza kesildi.
Ateş ölçümü gerçekleştirilen ve sağlık kontrolleri yapılan yolcular, polis gözetiminde İstanbul'a gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 04:04 Kaynak: AA
Son Dakika Eleştirilerin odağındaki AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, 3 aylık maaşını TBMM'ye bağışladı Kenan Sofuoğlu, tüm maaşını ihtiyaç sahiplerine dağıtacağını duyurdu Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle şehirler arası yolcu taşımacılığı durduruldu Bolu'da, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenciden 2'si tutuklandı