Seyahat kısıtlamasının kaldırılması turizmcileri sevindirdi - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Seyahat kısıtlamasının kaldırılması turizmcileri sevindirdi - Son Dakika

Seyahat kısıtlamasının kaldırılması turizmcileri sevindirdi

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Antalya ve Muğla'nın da aralarında bulunduğu 7 ilde şehirlerarası giriş çıkış sınırlandırmasının kaldırıldığını açıklaması, bölgedeki turizmcilerce olumlu karşılandı.

Seyahat kısıtlamasının kaldırılması turizmcileri sevindirdi, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Antalya ve Muğla'nın da aralarında bulunduğu 7 ilde şehirlerarası giriş çıkış sınırlandırmasının kaldırıldığını açıklaması, bölgedeki turizmcilerce olumlu karşılandı.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, AA muhabirine, kararın Antalya'da bir hareketliliğin yaşanmasını sağlayacağını söyledi.

Hem kentte yaşayan bir vatandaş olarak hem de turizmci olarak böyle bir kararın çıkmasını sevindirici olarak gördüğünü anlatan Atmaca, kararın Antalya'ya bakış açısını da daha olumlu yönde etkileyeceğini dile getirdi.

Turizm kenti Antalya'da sınırlamanın kaldırılmasının kente olan güveni daha da artıracağına işaret eden Atmaca, "Antalya 193 ülkeden turist çeken bir kent. Bazı illerde sınırlandırmalar devam ederken, Antalya'da kaldırılıyor olması vakanın kentte daha az görüldüğü ve salgın konusunda daha güvenli olduğu anlamına geliyor. Bu da Antalya için olumlu bir tablo oluşturur." diye konuştu.

"Ekonomik ve psikolojik rahatlama getirecektir"

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Bülent Bülbüloğlu, alınan kısıtlama kararının kaldırılmasının insanlar üzerinde olumlu olacağını, ekonomik ve psikolojik rahatlama getireceğini bildirdi.

Marmaris'in küresel sıkıntıların yaşanmadığı bir bölge olduğuna değinen Bülbüloğlu, "Yeni tip koronavirüs vakasının az göründüğü iller kendi içinde hareket edebilir anlamına geliyor. Bir rahatlama olur insanlarda ve ticarette kıpırdama olacağını düşünüyorum. Ekonomi canlanır. İnsanlar moral kazanır. Antalya Muğla'ya, Muğla Antalya'ya gidebilir. Akıllı bir uygulama." ifadelerini kullandı.

"Bayrama da umut olur"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Marmaris Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin ise vakanın az görüldüğü iller arasında hareket olacağına vurgu yaparak, "Bu bölgede giriş çıkış kısıtlamasının kaldırılması bayrama da umut olur. Yerli turistin hareketlenmesine neden olabilir. Normalleşmeye geçildiğini anlıyoruz. Tedbirler bugüne kadar iyi yürütüldü, halkımızın da buna uyması gerekiyor. Halkımız rehavete kapılmadan sosyal mesafesine dikkat etmeli." dedi.

Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Serdar Karcılıoğlu ise kısıtlamaların yavaş yavaş kaldırılmasını olumlu gördüklerini ifade etti.

Seyahat kısıtlamasında 7 ilin açılmasıyla insanların bunu, " İstanbul'dan Ankara'dan tatil bölgelerinden gelecekler" diye düşünmemeleri gerektiğini anlatan Karcılıoğlu, "Bu illerden hala giriş çıkışlar yasak ancak Muğla'dan Antalya'ya iller arası giriş çıkış gibi düşünsünler. Alınan bu kararı olumlu karşılıyorum. Biraz hareket başlar hiç olmazsa." diye konuştu.

"Otellerin hazırlık süreci için olumlu bir adım"

Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Yücel Okutur da alınan kararı bazı otellerin hazırlıklarını daha rahat yapabilmesi, tarımsal üretimin de rahatlıkla yürütülebilmesi için çok olumlu olduğunu ifade etti.

Turizmin gözde şehirleri Antalya ve Muğla'ya seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının olumlu olduğunu aktaran Okutur, ancak bunun otellerin açılacağı, tatilin başladığı anlamına gelmediğini kaydetti.

Turizmcilerin önlerini görebilmesi için salgının durumunun netleşmesi gerektiğini belirten Okutur, "Burada küçük düşünürsek, 'Aman bir hafta önce açalım' gibi yanlış düşüncelere saplanırsak daha kötü olabiliriz. Daha dikkatli davranmamız lazım. Şu an itibarıyla hazırlıklara başlayacağımız otellerde, bundan sonra hijyene en üst düzeyde dikkat etmemiz lazım." dedi.

Recep Tayyip Erdoğan, Antalya, Muğla, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 11:20 Kaynak: AA


Son Dakika

Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu Survivor tarihinde bir ilk! Oyunu kazanan yarışmacılar, Instagram'da canlı yayın yapacak Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile Tarkan'ın yıllar önce çekilen fotoğrafı Instagram'da beğeni topladı Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz Bahar Şahin, yeni yaşını cesur mini elbiseli pozuyla kutladı Sanatçı Haluk Levent'in çağrısıyla gecekonduda yaşayan Ülker teyze, yeni evine kavuştu Hollywood yıldızları, koronavirüsün ardından film çekmek için Türkiye'ye gelecek Ünlü yönetmen Özer Kızıltan yaşamını yitirdi Şarkıcı Erhan Güleryüz, müzisyenlere Grup Yorum için çağrı yaptı: Gelin konserde beraber şarkı söyleyelim Şarkıcı Nilay Dorsa, akıma uyarak evinin terasında güneşlendi Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan ile yeniden evleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan güzellik salonlarının açılacağı tarihi verdi, ilk randevuyu Ece Seçkin aldı Yeşilçam'ın ok kirpikli efsane güzeli, Twitter'a damga vurdu Pınar Altuğ çok sert çıktı: Eşime ve kızıma uzanan dili koparırım
İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muric için 20 milyon euro vermeye hazır İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muric için 20 milyon euro vermeye hazır         
17:31
Koronavirüs tedbirlerine rağmen İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk dikkat çekti Koronavirüs tedbirlerine rağmen İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk dikkat çekti         
17:26
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 1338 kişi hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 1338 kişi hayatını kaybetti         
17:09
Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn 20 cariyesini ordu mensubu yaptı Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn 20 cariyesini ordu mensubu yaptı         
16:53
Rusya'da koronayla savaşan doktorların şüpheli ölümü Rusya'da koronayla savaşan doktorların şüpheli ölümü         
16:50
Kayseri'de apartman görevlisi, tartıştığı su tesisatçısını pompalı tüfekle vurdu Kayseri'de apartman görevlisi, tartıştığı su tesisatçısını pompalı tüfekle vurdu         
16:47
Yaşlı adam, kendisini jandarma komutanı olarak tanıtan kişiye para ve altınlarını kaptırdı Yaşlı adam, kendisini jandarma komutanı olarak tanıtan kişiye para ve altınlarını kaptırdı         
16:43
Cerrahpaşalı uzmandan, 11 Mayıs'ta açılacak AVM'lerle ilgili uyarı: Havalandırma ve klimalar virüsün yayılmasına sebep olabilir Cerrahpaşalı uzmandan, 11 Mayıs'ta açılacak AVM'lerle ilgili uyarı: Havalandırma ve klimalar virüsün yayılmasına sebep olabilir         
16:37
Arsenal'in eski futbolcusu Andrey Ashavin, koronavirüs günlerinde kurye oldu Arsenal'in eski futbolcusu Andrey Ashavin, koronavirüs günlerinde kurye oldu         
16:36
Benzine 5 kuruş zam geldi Benzine 5 kuruş zam geldi         
16:31
Ünlü yönetmen Özer Kızıltan yaşamını yitirdi Ünlü yönetmen Özer Kızıltan yaşamını yitirdi         
16:22
Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile Tarkan'ın yıllar önce çekilen fotoğrafı Instagram'da beğeni topladı Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile Tarkan'ın yıllar önce çekilen fotoğrafı Instagram'da beğeni topladı         
16:19
ABD'de dış ticaret açığı Mart'ta yüzde 11,6 artarak 44,4 milyar dolara yükseldi ABD'de dış ticaret açığı Mart'ta yüzde 11,6 artarak 44,4 milyar dolara yükseldi         
16:12
ABD'nin en zengin adası Fisher, koronaya karşı aldığı lüks önlemlerle dikkat çekti ABD'nin en zengin adası Fisher, koronaya karşı aldığı lüks önlemlerle dikkat çekti         
16:11
Gana'daki dansçı tabut taşıyıcıları dertli: Koronavirüs nedeniyle işlerimiz azaldı Gana'daki dansçı tabut taşıyıcıları dertli: Koronavirüs nedeniyle işlerimiz azaldı         
16:09
Hollywood yıldızları, koronavirüsün ardından film çekmek için Türkiye'ye gelecek Hollywood yıldızları, koronavirüsün ardından film çekmek için Türkiye'ye gelecek         
16:09
Son dakika: ÖSYM Başkanı, YKS'ye ve askeri öğrenci sınavlarına girişlerde yapılan değişiklikleri paylaştı Son dakika: ÖSYM Başkanı, YKS'ye ve askeri öğrenci sınavlarına girişlerde yapılan değişiklikleri paylaştı         
16:00
Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi         
15:57
253 bin insanın ölümüne sebep olan salgının çıkış noktasında vahşi hayvan satışı devam ediyor 253 bin insanın ölümüne sebep olan salgının çıkış noktasında vahşi hayvan satışı devam ediyor         
15:54
Kuru sıkı silahını temizleyen ağabey, kız kardeşini başından vurdu Kuru sıkı silahını temizleyen ağabey, kız kardeşini başından vurdu         
15:44
Şarkıcı Erhan Güleryüz, müzisyenlere Grup Yorum için çağrı yaptı: Gelin konserde beraber şarkı söyleyelim Şarkıcı Erhan Güleryüz, müzisyenlere Grup Yorum için çağrı yaptı: Gelin konserde beraber şarkı söyleyelim         
15:39
Ramazan ayının atmosferinden etkilenen Danimarkalı kadın Müslüman oldu Ramazan ayının atmosferinden etkilenen Danimarkalı kadın Müslüman oldu         
15:27
Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Mustafa Cengiz ameliyat olacak Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Mustafa Cengiz ameliyat olacak         
15:16
Bahçeli: Kim darbeyi aklından geçiriyorsa, bedeline katlanmayı da göze almalıdır Bahçeli: Kim darbeyi aklından geçiriyorsa, bedeline katlanmayı da göze almalıdır         
15:13
İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Spadafora: Serie A'nın yeniden oynanması için elimden geleni yapacağım İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Spadafora: Serie A'nın yeniden oynanması için elimden geleni yapacağım         
15:12
Normalleşme takvimi öncesi uyardı: Kurallara uyulmazsa tedbirler sıkılaşır Normalleşme takvimi öncesi uyardı: Kurallara uyulmazsa tedbirler sıkılaşır         
15:00
TOKİ'nin yüzde 20'lik indirim kampanyası için başvurular yarın başlıyor TOKİ'nin yüzde 20'lik indirim kampanyası için başvurular yarın başlıyor         
14:56
İBB'nin askıda fatura kampanyasına 24 saatte 8 bin 691 aile başvurdu İBB'nin askıda fatura kampanyasına 24 saatte 8 bin 691 aile başvurdu         
14:50
Son Dakika: Üniversitelerde ilk normalleşme adımı 15 Haziran'da atılacak Son Dakika: Üniversitelerde ilk normalleşme adımı 15 Haziran'da atılacak         
14:44
Sürücü uykuya daldı, araç tarlaya uçtu Sürücü uykuya daldı, araç tarlaya uçtu         
14:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2020 17:51:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Seyahat kısıtlamasının kaldırılması turizmcileri sevindirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]