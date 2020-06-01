Seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk başladı - Son Dakika

Seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk başladı

Seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk başladı 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki yoğunluk havadan görüntülendi Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında getirilen seyahat kısıtlaması 1 Haziran itibariyle kalktı.

Seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk başladı

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki yoğunluk havadan görüntülendi

İSTANBUL - Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında getirilen seyahat kısıtlaması 1 Haziran itibariyle kalktı. Kısıtlamanın kalkması ile beraber Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk yaşandı.

Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında şehirlerarası seyahat yasaklanmış ve vatandaşlar seyahat izin belgesi alarak yolculuk yapmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs Perşembe günü Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemi ile yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada kısıtlamanın 1 Haziran'da kalkacağını ifade etmişti.

Yeni normalleşme süreci kapsamında 81 ilde bugün itibari ile kaldırılan seyahat kısıtlaması ile birlikte Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk başladı. Vatandaşların yolculuk yapmak için gelmeye başladığı otogardaki yoğunluk havadan görüntülendi.

"Bilet fiyatları iki katı"

Balıkesir'de yaşayan ailesinin yanına gittiğini ifade eden Buse Gülakın, "Yasağın kalkmasını bekledim. Daha önce izinle gitmeye çalıştım ama olmadı. 6 aydır ailemi görmüyorum. Onların yanına gidiyorum. İnternette bilet almayı tercih ettim. Burada çünkü doluluk oranı çok fazla olduğu için interneti tercih ettim. Bilet fiyatları iki katı. Bilet bulmakta zorlandım. Ek seferler açıldı ondan alabildim anca. İlk gün için bence çok fazla yoğun değil. Belki ilerleyen saatlerde daha yoğun olacaktır" diye belirtti.

Seyahat yasağının kalkmasının ardından Ankara'ya gideceğini belirten Damla Gürsoy, "Bileti internet üzerinden aldım. Biraz pahalıya mal oldu. Sefer sayıları az olduğu için ve yer kısıtlaması olduğu için mesafeyi koruyarak İnternet üzerinden aldık. Az sefer var. Bazı firmalar daha seferlerine başlamadı. İlk bulduğumuzu aldık. Sabahın bu saatine göre biraz yoğunluk var. İstanbul çıkışı önemi" diye konuştu.

"Saat 11.00'e kadar araçların hepsi dolu"

Sakarya'ya seyahat etmek için araç bulamadığını dile getiren Salih Zeki Göktepe, "Sabah 7 buçukta geldim. Önceden rezervasyon yaptırmamıştım. Sanırım aktarmayla filan, bir şekilde gideceğim. Saat 11.00'e kadar araçların hepsi dolu" şeklinde konuştu.

"Ek sefer düzenlendi"

Araç kaptanı Birol Yıldız, "Bugün itibariyle normalleşmeye geçtik. Seferlerimize başladık. Araçlarımız yarı kapasiteyle hizmet etmekte. Hijyen kuralları çerçevesinde seferlerimize başlamış bulunmaktayız. Ege tarafına seyahat ediyoruz. Şu anda gözle görülen bir yoğunluk var. Cevap verebilmek adına yetkililerimiz, firmalarımız tarafından ek sefer düzenlendi. Her koltukta birer kişi çapraz şekilde 50 kişilik bir araçta 25 kişi taşıyabiliyoruz" dedi.

Bilet fiyatlarıyla ilgili konuşan Yıldız, "Yollarımızın maliyetleri çok yüksek. İzmir-İstanbul seferi yapan bir otobüs bin 100 lira köprü ve otoban parası veriyoruz. Yakıt fiyatlarımız baya yüksek. Fiyatlarımızda araçlara ve firmalara çok bir şey kalmıyor. Ulaştırma Bakanlığımızın belirlemiş olduğu tarife üzerinden seyahat ettiriyoruz. Fiyatlandırmayı o şekilde yapıyoruz" dedi.

Seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk başladı

Huber Köşkü, İstanbul, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 10:14 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk başladı - Son Dakika

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