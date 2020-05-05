Seyahat kısıtlamasının sona erdiği Malatya'da giriş-çıkışlarda yoğunluk - Son Dakika

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Seyahat kısıtlamasının sona erdiği Malatya'da giriş-çıkışlarda yoğunluk
6 saat önce
Malatya'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan seyahat kısıtlamasının sona ermesiyle kente giriş ve çıkışlarda yoğunluk oluştu.
Malatya'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan seyahat kısıtlamasının sona ermesiyle kente giriş ve çıkışlarda yoğunluk oluştu.Koronavirüse karşı önlem amacıyla 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan, kente giriş- çıkış kısıtlaması, 7 şehirde kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü açıklamasıyla kısıtlamanın kaldırıldığı iller arasında yer alan Malatya'ya giriş ve çıkışlarda bugün yoğunluk oluştu. Saat 24.00'te sona eren kısıtlamanın ardından kentin çıkışlarında oluşturulan uygulama noktalarına gelen sürücüler, başka kente gitmek istedi. Ekipler tarafından durdurulan sürücü ve yolcuların ateşleri ölçüldü, maske taktırıldı daha sonra kimlik sorgusu yapıldı. Araç içinde sosyal mesafe kuralına uymayanlar ise uyarıldı. Sürücüler, şehrin giriş ve çıkışlarında araç yoğunluğuna neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 11:35 Kaynak: DHA
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