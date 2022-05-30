Seyahat planlamalarında Petal Search yanında! - Son Dakika
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Seyahat planlamalarında Petal Search yanında!

30.05.2022 12:38
Seyahat planlamalarında Petal Search yanında!

Skyscanner ve Petal Search, kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunmak için stratejik ortaklıklarını duyurdu. İşte ayrıntılar...

Kullanıcılarına, en uygun bilet ve otel seçenekleri sunarak unutulmaz bir seyahat deneyimi yaşatmak isteyen Petal Search, uluslararası seyahat platformu Skyscanner ile iş birliği yapıyor!.

Gerçekleştirilen işbirliği ile Skyscanner kullanıcılarının alışık olduğu aynı içeriğe, kapsama alanına ve rekabetçi fiyatlara ulaşarak onlarca seçenek içerisinden hayalindeki tatilin planını yapmak artık çok kolay.

Petal Search ile yaz tatilini planlamak için şimdi tam zamanı

Petal Search ile klasik arama deneyiminin ötesinde, yakınındaki mağazalar, hastaneler, restoranlar, kafeler ve daha pek çok lokasyon hakkında kolayca bilgi alabilirsin; seyahat alanından kolayca bilet satın alıp, otel rezervasyon yapabileceksiniz.

Seyahat planlamalarında Petal Search yanında!

Milyonlarca gezginin uçuş ve otel ayarlama, araç kiralama için en iyi seçenekleri bulmasına yardımcı olan lider küresel seyahat uygulaması Skyscanner ve Huawei, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği stratejik iş ortaklığını duyurdu.

Huawei Watch GT3 Pro ilk bakış!

Uluslararası seyahat platformu Skyscanner'ın pazar lideri uçuş arama yetenekleri artık hem Petal Search hem de Petal Maps'e entegre edildi. Bu entegrasyon sayesinde kullanıcılar, Skyscanner'ın binden fazla seyahat tedarikçisinden oluşan kapsamlı ağıyla, artık dünya çapında uçuşları, otelleri ve araç kiralama seçeneklerini kolayca arayabilecek ve karşılaştırabilecek. Aynu zamanda otomatik olarak rezervasyon sitelerine yönlendirilmene gerek kalmadan hayalindeki tatili hızla ve kolayca planlayabilecek.

Yaz mevsiminin gelmesi ve kısıtlamaların uluslararası düzeyde gevşetilmesiyle beraber siz de seyahat planları yapmaya başladıysan, Petal Search seyahat kategorisini ziyaret ederek benzersiz öneri ve en uygun seçenekleri görebilirsiniz ve seyahatinize ilişkin tüm detayları kolayca planlayabilirsiniz. Uygulamayı indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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