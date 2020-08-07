Seyahat sektörünün lideri - Son Dakika

obilet.com, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) bölgesindeki en hızlı büyüyen teknoloji firmalarının belirlendiği Deloitte Technology Fast 500 EMEA listesinde, seyahat sektöründeki diğer firmaları geride bırakarak Türkiye'nin en büyük otobüs ve uçak bileti satış platformu oldu.

Dünyanın önde gelen denetleme firması Deloitte tarafından gerçekleştirilen Deloitte Teknoloji Fast Programı, dünyanın en iyi teknoloji şirketlerini büyüme oranlarına göre kıyaslıyor. Euro kuru üzerinden büyüme oranlarının hesaplandığı 2019 programında Türkiye'den 21 şirket listeye girmeye hak kazanırken, yüzde 249 büyüme oranıyla obilet.com, seyahat sektöründe Türkiye'nin en iyi yazılım şirketi oldu. obilet.com; 2017'de de yüzde 1041 büyüme oranı ile 'Türkiye'nin En Çok Büyüyen 8. Teknoloji Şirketi' seçilmişti.

Ödüller ve yatırımlarla büyümeye devam ediyor

obilet.com'un CEO'su Yiğit Gürocak; "Kurulduğumuz günden bu yana kullanıcılarımıza daha iyi hizmet vermek için yenilikçi uygulamalar sunmak üzere çalışmaya devam ediyoruz. 2020 yılında da her alanda kendimizi geliştirmeye çalışırken aldığımız ödüller bizi daha da motive ediyor" dedi. "Türkiye'nin en çok tercih edilen otobüs ve uçak bileti satış platformu konumundayız" ifadesini kullanan Gürocak, şöyle devam etti: Güvenli alışveriş ve yolculuk imkanı sağlayan platformumuz üzerinden, farklı firmalara ait bileti karşılaştırma şansı bularak, hızlı ve güvenli şekilde bilet satın alınabiliyor, iptal edilen biletlerden ve ek seferlerden anında SMS ile haberdar olunarak seyahat planlaması yapılabiliyor. 7/24 müşteri hizmetleri, güvenli ödeme, sıfır komisyon, iki dakika gibi kısa sürede bilet alma kolaylığı, iptal edilen bilete kesintisiz iade gibi özelliklerimizle, ayda 16 milyondan fazla ziyaretçiye ev sahipliği yapan platformumuzu, yatırımlarla geliştirmeye ve alanımızda fark oluşturmaya önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz."

2019'un 4. çeyreğinde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)'dan aldığı yatırımla büyümeye devam eden obilet.com'da 180'den fazla otobüs firması ve 1000'den fazla havayolu firmasının biletleri kullanıcılara sunuluyor. - İSTANBUL