Seyahat sırasında tek tıkla dünyadaki yüzlerce havalimanının internet şifresine erişilebiliyor

Seyahat ederken ve uçuşunuzu beklerken internet bağlantısının kesilmesinden hoşlanmayanlardan mısınız?



Havalimanlarında ücretsiz internet bağlantısı varsa dahi güvenli şekilde bağlanabilmek için hangi servis sağlayıcıyı seçmeniz gerektiğini bilemeyebilirsiniz. Bu durumu fark ettiğinizde bile şifreyi almak için bir yetkiliye ulaşmak her zaman mümkün olmayabilir veya zaman kaybı yaşayabilirsiniz. Hatta tüm bu çabaların sonunda size verilen şifre hatalı olabilir.