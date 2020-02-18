Seyahat sırasında tek tıkla dünyadaki yüzlerce havalimanının internet şifresine erişilebiliyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Seyahat sırasında tek tıkla dünyadaki yüzlerce havalimanının internet şifresine erişilebiliyor - Son Dakika Dünya

Seyahat sırasında tek tıkla dünyadaki yüzlerce havalimanının internet şifresine erişilebiliyor

7 saat önce

Seyahat ederken ve uçuşunuzu beklerken internet bağlantınızın olmamasından hoşlanmayanlardan mısınız?

Seyahat sırasında tek tıkla dünyadaki yüzlerce havalimanının internet şifresine erişilebiliyor, System.String[]

Seyahat ederken ve uçuşunuzu beklerken internet bağlantısının kesilmesinden hoşlanmayanlardan mısınız?


Havalimanlarında ücretsiz internet bağlantısı varsa dahi güvenli şekilde bağlanabilmek için hangi servis sağlayıcıyı seçmeniz gerektiğini bilemeyebilirsiniz. Bu durumu fark ettiğinizde bile şifreyi almak için bir yetkiliye ulaşmak her zaman mümkün olmayabilir veya zaman kaybı yaşayabilirsiniz. Hatta tüm bu çabaların sonunda size verilen şifre hatalı olabilir.

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Euronews, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 01:19 
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