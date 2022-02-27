Seyahat tur acentelerinin temsilcileri Kastamonu'da bir araya geldi - Son Dakika

Kastamonu'nun doğal güzelliklerini yurt içi ve dışında duyurmak amacıyla seyahat acentelerine yönelik "tanıştırma turu" düzenlendi.

Valilik himayesinde yürütülen "2022 Yılı Kastamonu Turizm Tanıtma Faaliyetleri" kapsamında, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından TÜRSAB'a bağlı 20 seyahat acentesine yönelik bir dizi program düzenlendi.

Doğa Kültür Köyü'nde seyahat acentelerinin temsilcileri ile bir araya gelen Vali Avni Çakır, yaptığı konuşmada, Kastamonu'yu turizmde hak ettiği yere getirmek istediğini söyledi.

Kastamonu'nun turizmde önemli bir ivme kazandığını belirten Çakır, "2017-2018 ve 2019 yıllarında turizmde ciddi bir ivme kazandık. 765 bin gecelemeye ulaştık. İlimiz her sene yüzde 50 üzerine koyarak ilerlerken tüm Türkiye'de olduğu gibi pandemiye yakalandık. Bunu en iyi anlayan sizlersiniz. Bugünkü gelinen noktada dünya pandemi ile yaşamayı öğrendi. İnşallah yakın bir zamanda da toplumun birinci önceliği olmaktan çıkacak. Sonuç olarak insanlar kaldığı yerden turizme başlayacak." dedi.

Bu yılı tanıtım yılı ilan ettiklerini anlatan Çakır, "Bu kapsamda 12 aya yayılan bir dizi etkinlik planladık. Kastamonu dini turizm, tarih, doğa, deniz, kayak turizminde çok güçlü potansiyeli olan bir il. Siz değerli firma sahipleri hangi konuda talep ediyorlarsa her türlü konuyu bünyesinde barındıran bir il." diye konuştu.

Tanıtımın çok önemli olduğunu vurgulayan Çakır, "Kastamonu'nun sahip olduğu doğal güzellikleri yurt içi ve dışına tanıtmak istiyoruz." ifadesini kullandı.