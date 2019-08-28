Seyahatçiler online oldu

Erkeklerin yüzde 82,8'i kadınların ise yüzde 68,9'u internet kullanıyor. Bu rakamlarla doğru orantılı olarak internetten alışverişte artıyor. İnternet üzerinden alışveriş yapan bireylerin yüzde 67,2'si giyim ve spor malzemesi satın alırken yüzde 31,7 ile seyahat ile ilgili diğer faaliyetler (seyahat bileti, araç kiralama vb.) ikinci sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun2019 Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırmasını açıkladı. Türkiye'de internet kullanımı da internetten alışveriş alışkanlığı da artıyor. İnternet üzerinden kişisel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi veren ya da satın alan 16-74 yaş grubundaki bireylerin oranı, 2018 yılı Nisan ayı ile 2019 yılı Mart aylarını kapsayan on iki aylık dönemde yüzde 34,1 oldu. Önceki yılın aynı döneminde bu oran yüzde 29,3 olarak gözlendi. Cinsiyete göre İnternet üzerinden alışveriş yapma oranı erkeklerde yüzde 38,3 olarak gerçekleşirken kadınlarda yüzde 29,9 oldu. Bu oranlar bir önceki yılın aynı döneminde sırası ile yüzde 33,6 ve yüzde 25'ti.