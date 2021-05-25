Seyahatin üç formülü - Son Dakika

Seyahatin üç formülü

25.05.2021 15:35
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KORONAVİRÜS vakalarındaki hızlı düşüşle birlikte mayıs başından bu yana umutların yükseldiği turizm sektöründe, birçok ülkede seyahat kuralları da belli olmaya başladı.

KORONAVİRÜS vakalarındaki hızlı düşüşle birlikte mayıs başından bu yana umutların yükseldiği turizm sektöründe, birçok ülkede seyahat kuralları da belli olmaya başladı. Antalya Kent Konseyi Turizm Grubu Başkanı Recep Yavuz, hastalığı geçirip iyileşme, aşı ve PCR testi olmak üzere seyahatin üç formülü olduğunu kaydetti.

Turizmci Recep Yavuz, mayıs başından bu yana hareketlenen turizm sektörünün en azından önümüzdeki 4-5 ayı değerlendirmek ve 1,5 yılın yarattığı hasarı telafi etmek istediğini söyledi. Recep Yavuz, koronavirüsün en çok zarar verdiği sektörlerin başında turizmin geldiğini belirterek, "Sıcaklıkların artması, aşılanmanın hızlanması ve vakaların azalması, insanların gözünü başka diyarlara çevirmesine ışık yakıyor. Kolay değil, geçtiğimiz yıl 1 milyarın üzerinde insanın seyahati korona sürecinde engellendi" dedi.

AVRUPA'DAN ÜÇ KOŞULBirçok ülkenin durdurulamaz talep nedeniyle sağlık koşullarını riske atmadan çözüm aramayı sürdürdüğünü, Avrupa'nın üç koşuldan birini yerine getirenlerin sorunsuz seyahat edebileceğini duyurduğunu anımsatan Yavuz, "Birincisi, hastalığı geçirmiş ve hastalığın üzerinden 28 gün geçmiş olmak ve 6 ayı aşmamak kaydıyla iyileşmiş olmak. İkincisi, her iki doz aşıyı yaptırmış olmak ve ikinci aşının üzerinden 14 gün geçmesi koşulu. Üçüncüsü, seyahatten kısa süre önce negatif PCR test yaptırmak, gidilecek ülkeye göre seyahatten 48 ya da 72 saat önce test yapılması kaydıyla. Bu üç ihtimal aynı derecede değerlendiriliyor ve bunlardan birine sahip olmak, şimdilik en azından Avrupa içinde seyahati mümkün kılıyor" diye konuştu.TÜRKİYE'YE İHTİYAÇ DUYULACAKAvrupa Birliği'nin böylelikle mart ayında öne sürdüğü ve başından beri karşı çıktığı 'Aşı Pasaportu' düşüncesinin daha insani bir hal aldığını kaydeden Yavuz, "Hastalık riski taşımayan herkese aynı hakları veriyor. Önümüzdeki aylarda Avrupa'dan Akdeniz ülkelerine yoğun turist akını gerçekleşecek. 100-200 milyon arası insan yaz bitmeden özlediği denize, güneşe koşacak. Bugünlerde Portekiz, İspanya ve Yunanistan gündemde. Ancak talebin artması ile 1 milyon 600 bin yatak kapasiteli Türkiye'ye ihtiyaç duyulacak ve Türkiye bu potansiyelden önemli pay alacak" dedi.MESAJ BEKLEYEN MİLYONLAR VAR

Bu bağlamda bir an önce bu üç koşuldan birini yerine getirmiş olan turistlerin Türkiye'ye önkoşulsuz gelebileceğinin duyurulması gerektiğini kaydeden Yavuz, "Şu anda yapılan tatil planlamalarına bir ışık tutmuş ve Türkiye alternatifi olmadığını düşünerek başka ülkelere yönelen turistlere, gönüllerindeki ülkeye gidebilmeleri için yardımcı olmuş oluruz. Sanıyorum bugünlerde bu mesajı bekleyen milyonlarca insan var" ifadelerini kullandı.


Seyahatin üç formülü
Seyahatin üç formülü
Seyahatin üç formülü

PCR Testi, Türkiye, Turizm, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Seyahatin üç formülü - Son Dakika


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