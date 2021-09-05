Seyahatlerde PCR testi dönemi başlıyor

obilet.com Üst Yöneticisi (CEO) Yiğit Gürocak, yarından itibaren otobüs, uçak, tren veya feribot gibi toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleşecek şehirler arası seyahatlerde hastalığı geçirmemiş veya aşısız yolculardan PCR testinin talep edileceği dönemin başlayacağını bildirdi.

obilet.com'dan yapılan açıklamada, yeni genelgeye göre toplumsal hayatın birçok alanında yarından itibaren aşı olmayan kişilere yönelik PCR testi ibrazının zorunlu hale geldiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen obilet.com CEO'su Yiğit Gürocak, hastalığı geçirmemiş ve aşısız yolcuların yolculuk öncesinde dikkat etmeleri gerektiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Yarından itibaren otobüs, uçak, tren veya feribot gibi toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleşecek olan şehirler arası seyahatlerde hastalığı geçirmemiş veya aşısız yolculardan PCR testi talep edileceği dönem başlıyor. Seyahatlerden önce HES kodu üzerinden yolcuların aşılı/geçirilmiş hastalık veya en fazla 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak. Bu noktada yolculuk yapacak olan hastalığı geçirmemiş ve aşışız vatandaşlarımızın bilet saatlerine göre en fazla 48 saat önceden yaptırdığı negatif PCR testlerini ibraz etmesi büyük önem taşıyor. Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise bu kişilerin seyahatine müsaade edilmeyecek. Çift doz aşılı veya hastalığı geçiren (Kovid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) yolculardan PCR testi talep edilmeyecek."