Son Dakika Haberleri: Seyahatseverlere Akıllı Çözümler Network'ten

Seyahatseverlere Akıllı Çözümler Network'ten

38 dakika önce

NetWork İlkbahar/Yaz 2019 erkek koleksiyonundan Traveller serisi, seyahat etmeyi bir hayat biçimi haline getirmiş erkeklere şık ve inovatif çözümler sunuyor.

Seyahatseverlere Akıllı Çözümler Network'ten, System.String[]
NetWork İlkbahar/Yaz 2019 erkek koleksiyonundan Traveller serisi, seyahat etmeyi bir hayat biçimi haline getirmiş erkeklere şık ve inovatif çözümler sunuyor.

NetWork açıklamasına göre, NetWork'ün İlkbahar/Yaz 2019 erkek koleksiyonundaki Traveller serisi, modern hayatın temposunu yakalayabilmek için her zaman harekete hazır olan erkekleri hedefliyor. Tasarımı fonksiyonla buluşturarak mükemmel çözümler sunan Fashion-Lab serisine ait koleksiyon, pratik ve şık parçalarla sezonu karşılıyor.

Kendi özel taşıma çantasına ve kırışmama özelliğine sahip katlanabilir takım elbise ve non-iron gömleklerle NetWork erkeği seyahatlerde ütüye ihtiyaç duymuyor. Üstelik bu parçalar valizde az yer kaplamalarıyla da ideal.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:21 Kaynak: AA
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