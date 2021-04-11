SEYCAN HEMŞİRE, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden hemşire Seycan Alan (26), memleketi Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde toprağa verildi.
Karaman'ın Ermenek ilçesinde önceki gün meydana gelen trafik kazasında, 15 metrelik istinat duvarından uçtuktan sonra hayatını kaybeden Ermenek Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire Seycan Alan'ın cenazesi, memleketi Kocaeli'nin Gölcük ilçesine getirildi. Ailesinin yaşadığı evin önüne getirilen cenaze, helallik alındıktan sonra Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan Orta Camii'ne getirildi. Cenaze namazına Seycan Alan'ın 1,5 ay önce evlendiği eşi Uzman Çavuş Mahmut Alan, hemşirenin ailesi ve yakınları katıldı. Seycan Alan'ın cenazesi kılına
Kaynak: DHA
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