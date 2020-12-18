Seyda Hoca İslami İlimler Külliyesinin cami temeli atıldı - Son Dakika

Seyda Hoca İslami İlimler Külliyesinin cami temeli atıldı

18.12.2020 18:14
Seyda Hoca İslami İlimler Külliyesinin cami temeli atıldı, System.String[]

Adıyaman'ın manevi önderlerinden Seyda Hoca olarak bilinen Şeyh Seyda Molla Muhyettin El Cezeri tarafından Altınşehir Mahallesinde yapılmakta olan İslami İlimler Külliyesi bünyesinde yer alan cami inşaatının temeli dualar eşliğinde atıldı.

Adıyaman'ın manevi önderlerinden Seyda Hoca olarak bilinen Şeyh Seyda Molla Muhyettin El Cezeri tarafından Altınşehir Mahallesinde yapılmakta olan İslami İlimler Külliyesi bünyesinde yer alan cami inşaatının temeli dualar eşliğinde atıldı.

Adıyaman Altınşehir Mahallesinde inşa edilen İslami İlimler Külliyesi toplamda 5 katlı olup, 4 bin 625 metrekareden oluşuyor. Külliye 300 m2'lik 2 yarım kattan oluşan camii, 200 yataklı öğrenci yurduna sahip olup, burada öğrencilere Kur'an-ı Kerim ve hıfzı Arapça edebiyatı ilimleri, tefsir, hadis, fıkıh, siyer ve akaid dersleri verilecek. İmanlı ve inançlı bir neslin yetişmesine ve böyle güzel bir eserin yapılmasına vesile olan Seyda Hocaya teşekkür eden Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, "İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Cenabı Allah Tevbe Suresinin 18. ayetinde Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inananlar imar eder demektedir. Ne mutlu Seyda hocaya ki böyle bir hizmete vesile oluyor. Allah hayrını kabul etsin. Adıyamanlı hemşerilerimiz adına kendisine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İl Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından yapılan duanın ardından, Vali Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış islami ilimler külliyesi bünyesinde yer alan caminin temelini attı. - ADIYAMAN

Seyda Hoca İslami İlimler Külliyesinin cami temeli atıldı
Seyda Hoca İslami İlimler Külliyesinin cami temeli atıldı
Seyda Hoca İslami İlimler Külliyesinin cami temeli atıldı

Altınşehir, Adıyaman, Cezeri, Mevla, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Seyda Hoca İslami İlimler Külliyesinin cami temeli atıldı - Son Dakika


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