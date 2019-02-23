Son Dakika Haberleri: Seyda Keser, Münih'te Madalyayı Nakavat ile Aldı

Seyda Keser, Münih'te Madalyayı Nakavat ile Aldı

1 saat önce

SEYDA Keser Almanya'da düzenlenen boks şampiyonasında karşılaştığı rakiplerini yenmeyi başardı.

Seyda Keser, Münih'te Madalyayı Nakavat ile Aldı, System.String[]
SEYDA Keser Almanya'da düzenlenen boks şampiyonasında karşılaştığı rakiplerini yenmeyi başardı. Münih şehrinde çıktığı son maçta Bosna Hersek'li rakibi Amir Solak'ı henüz ikinci raundta nakavt ederek Türkiye'ye madalya ile döndü. 

2020 yılında yapılacak olimpiyatlara hazırlanan Keser, olimpiyatlarda da Türkiye'ye mutlaka madalya kazandıracağını belirterek "Tüm hazırlığım bunun için. 2016'daki olimpiyatlara ayak bileğimdeki sakatlığımdan dolayı katılamadım. Hedefim ve hayalim bir olimpiyat madalyası almak. Aynı zamanda şimdiki antrenörüm iki olimpiyat şampiyonu Kübalı Hector Vinent. O da benim kadar olimpiyatlara gitmemi istiyor destekliyor" dedi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 03:15 

Türkiye, Almanya, Münih, Güncel
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