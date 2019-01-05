Seydaoğlu Belediye Başkanlığına Adaylığını Açıkladı
55 dakika önce
Anavatan Partisi'nden 2 dönem Diyarbakır milletvekilliği yapan Sebgatullah Seydaoğlu 31 Mart yerel seçimlerinde bağımsız olarak Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağını açıkladı.
Anavatan Partisi
'nden 2 dönem Diyarbakır
milletvekilliği yapan Sebgatullah Seydaoğlu 31 Mart yerel seçimlerinde bağımsız olarak Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağını açıkladı. Yenişehir
ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelen Seydaoğlu, bir Diyarbakır çocuğu olarak 30 yıl önce siyasete atandığını ve o günden itibaren Diyarbakır için çabaladığını söyledi. Seydaoğlu, "Yıllarca Diyarbakır'da yaptığım çalışmaların kaldığı yerden devam ettireceğim. Bugün burada Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığına adaylığımın müjdesini veriyorum. Diyarbakır 16 yıldır, sahipsiz yıllardır yerel yönetimde hiçbir hizmet üretilmemiş. Diyarbakır çocuğu olarak bugüne kadar yaptığım sayısız hizmetlerin devamını getirmek için sizden destek bekliyorum" dedi. - DİYARBAKIR
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:37 Kaynak: İHA
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