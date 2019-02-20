Seydaoğlu Resmi Başvurusunu Gerçekleştirdi
46 dakika önce
Bağımsız olarak Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına adaylığını açıklayan Sebgetullah Seydaoğlu, Yüksek Seçim Kurulu'na giderek resmi başvurusunu gerçekleştirdi.
Bağımsız olarak Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Başkanlığına adaylığını açıklayan Sebgetullah Seydaoğlu, Yüksek Seçim Kurulu
'na giderek resmi başvurusunu gerçekleştirdi. Anavatan Partisi
'nden 20 ve 21. dönem Diyarbakır Milletvekilliği yapan Sebgetullah Seydaoğlu, 31 mart yerel seçimlerinde bağımsız olarak Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Seydaoğlu, dün saat 17.00 öncesinde evrakları Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. Evraklarını teslim ettikten sonra bir açıklama yapan Seydaoğlu, Diyarbakır'a hizmet etmek için genç yaşta elini taşın altına koyduğunu söyledi. Seydaoğlu, "Şu an 60'lı yaşlarımda hala Diyarbakır sevgisi ve hizmet etme arzusu çok taze duruyor yüreğimde. Seçimlere 1 ay gibi bir süre var, bu yarışta ranta, yolsuzluğa değil de Diyarbakır sevdasına, hizmetine talip olan tüm adaylara başarılar dilerim. Tüm Diyarbakır halkına sevgi ve şükranlarımı sunarım, Allah hakkımızda hayırlısını nasip etsin" dedi. - DİYARBAKIR
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:19 Kaynak: İHA
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