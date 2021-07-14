Seydi Güşen güven tazeledi - Son Dakika

Darende Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi(ESKKK)'nin Başkanı Seydi Güşen, olağan genel kurulda güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

Esnaf Kefalet Kooperatifi toplantı salonunda yapılan genel kurulda tek aday olarak seçime giren mevcut başkan Seydi Güşen, tekrar başkan seçildi. Ayrım yapmadan görevini devam ettireceğini ifade eden Güşen, "25 yıldır bizleri destekliyorsunuz. Bizlerde anlımızın akı ile bu görevi sürdürüyoruz. Hiç kimse ile şahsi kinim yok. Kooperatifimize geldiğiniz zaman ayrım yapmadan ve odamızın çıkarları doğrultusunda görevimizi yaparız. Ben yine siz değerli esnaflarımıza, odalar birliği bölge başkanıma, bizleri yalnız bırakmayan çevre ilçe başkanlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA