Seydi Şifa Termal Tesisi yılın termal yatırımı ödülünü aldı - Son Dakika

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Seydi Şifa Termal Tesisinin yılın termal yatırımı ödülünü aldığını bildirdi.

Tutal, yaptığı açıklamada, İstanbul'da düzenlenen ödül töreninde, bu ödül ve başarının, tüm ilçenin ortak gururu ve sevinci olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Seydişehir'imize hayırlı olsun. Termal alanda İç Anadolu'nun yeni başkenti olmaya adayız. 2 bin yıllık termal kültürünü gün yüzüne çıkarmanın ve şehrimizin 20 yıllık hayaline gerçeğe dönüştürmenin yanında daha büyük hedeflere koşar adım ilerliyoruz. Hedeflerimizi gerçekleştirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Vizyonumuz, insanlığa hizmet etmenin yanında termal alanda adından söz ettiren bir Seydişehir inşa etmek."