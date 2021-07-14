Seydi Şifa termal tesisleri açılıyor - Son Dakika

Şeydişehir'de bulunan Seydi Şifa Termal Tesisleri, pandemi sonrası başlatılan normalleşme ile yeniden hizmete açılıyor.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, yaptığı açıklamada, 2019 yılında hizmete giren ancak küresel salgın dolayısıyla yaklaşık 1,5 yıldır hizmette olmayan Seydi Şifa Termal Tesisleri'nin, 16 Temmuz Cuma günü itibarıyla yeniden hizmete açılacağını bildirdi.

Tesisin, her gün 12.00 ile 23.00 saatleri arasında hizmet vereceğini belirten Tutal, "Şehrimizin geleceğine en önemli yatırımlarımızdan biri olan termal tesislerimizi Cuma günü birlik ve beraberlik içerisinde yeniden hizmete açtığımızda, termal şehir Seydişehir, hedefinde emin adımlarla yürümeye devam edecektir. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizi Cuma günü hizmete açacağımız termal tesislerimizi görmeye ve bu hizmetten yararlanmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tutal, tesis hakkında bilgi almak veya rezervasyon yaptırmak isteyen vatandaşların 0332 582 47 70 ve 0530 610 12 04 telefon numaralarından iletişime geçebileceğini sözlerine ekledi.