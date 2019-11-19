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Seydikemer Belediye Başkanı Otgöz'e ziyaret

6 saat önce

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Abdurrahman Öz, Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz'ü ziyaret etti.

Seydikemer Belediye Başkanı Otgöz'e ziyaret, System.String[]

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Abdurrahman Öz, Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz'ü ziyaret etti.

Öz'ün belediye ziyaretinde AK Parti İlçe Başkanı ve belediye meclis üyeleri de hazır bulundu.

Seçim sürecinde gösterdikleri başarıdan dolayı Otgöz ve teşkilat üyelerine teşekkür eden Öz, Türkiye'deki tüm AK Parti'li belediyelere destek ve hayırlı olsun ziyaretinde bulunduklarını hatırlattı.

Öz, "Belediyemizin yapacağı güzel ve hayırlı olan tüm çalışmalarda yanlarında bulunacak ve destekçisi olacağız." dedi.

Başkan Otgöz de Öz'ün ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Öz ve beraberindekiler daha sonra yapımı devam eden Kaymakamlık ile Belediye Başkanlığı hizmet binalarının inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 06:54 Kaynak: AA
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