Seydikemer Belediyesinden kiracılarına destek - Son Dakika

Seydikemer Belediyesinden kiracılarına destek

02.03.2021 16:57
Seydikemer Belediyesinden kiracılarına destek, System.String[]

Seydikemer Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında kapalı olan ve gelirleri yüzde 50 oranında düşen iş yerlerinden kira almama kararı aldı.

Seydikemer Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında kapalı olan ve gelirleri yüzde 50 oranında düşen iş yerlerinden kira almama kararı aldı.

Seydikemer Belediye Meclisi'nin mart ayı olağan toplantısında, ilçede Kovid-19 önlemleri nedeniyle faaliyette bulunamayan, salgın sürecine bağlı olarak faaliyetlerinde yüzde 50'yi aşan azalma meydana gelen iş yerlerinden bu sürelere ilişkin kira bedellerinin tahsil edilmemesine oy birliğiyle karar verildi.

Belediye Başkanı Yakup Otgöz, meclis toplantısında yaptığı konuşmada, açıklanan risk haritasında Muğla'nın yüksek riskli iller içerisinde yer aldığını söyledi.

Kovid-19 tedbirlerine riayet edilmesi gerektiğini vurgulayan Otgöz, "Bu tabloyu değiştirmek bizim elimizde. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına sıkı sıkı uymaya devam edelim. Kontrollü normalleşme Seydikemer'de de başladı ancak şunu unutmayalım. Bu bir kontrollü normalleşmedir. Kovid-19 pandemisi tamamen ortadan kalkmadı." dedi.

Seydikemer, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Seydikemer Belediyesinden kiracılarına destek - Son Dakika


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