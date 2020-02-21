Seydikemer Belediyespor'da kader maçı - Son Dakika
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Seydikemer Belediyespor'da kader maçı

7 saat önce

Muğla Süper Amatör Lig'de 16. haftanın en zor maçı 22 Şubat Cumartesi günü saat 14: 00'de Seydikemer Mehmet Günay Stadyumunda, Seydikemer Belediyespor ile Gümüşlükspor arasında oynanacak.

Seydikemer Belediyespor'da kader maçı, System.String[]

Muğla Süper Amatör Lig'de 16. haftanın en zor maçı 22 Şubat Cumartesi günü saat 14: 00'de Seydikemer Mehmet Günay Stadyumunda, Seydikemer Belediyespor ile Gümüşlükspor arasında oynanacak.


Süper Amatörde şampiyonluk yarışında 31 puanla lider olan Gümüşlükspor ve 29 puanla en yakın rakibi Seydikemer Belediyespor, Seydikemer Mehmet Günay stadyumunda sahaya çıkacaklar.


Temsilcimiz Seydikemer Belediyespor, geçtiğimiz hafta sonu Dalaman Belediyespor deplasmanından 1-0 lık galibiyetle geçerken ligde lider olan Gümüşlükspor ise kendi evinde Düğerek Güneşspor'u 1-0 maglup ederek yenilgisiz liderliğini sürdürdü. Gümüşlükspor yenilgisiz liderlik koltuğunda oturmaya devam etti


Ligde liderlik için iki takım kozlarını Cumartesi günü paylaşacak. Sahadan galibiyetle ayrılacak takımın şampiyonluk mücadelesinde büyük bir avantaj yakalayacağı lig müsabakası için Seydikemer Belediyespor Başkanı Hasan Köymen Fethiye ve Seydikemer'li futbolseverleri maça tahmin etti. - MUĞLA

Seydikemer, Muğla, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:37 Kaynak: İHA
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